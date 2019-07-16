Tesla, Otomobil Fiyatlarında Değişikliğe Gitti

Dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, fiyat politikasında revizyona gitti. Model 3 aracının fiyatını 2.000 dolara yakın düşüren ABD'li marka, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını ise yükseltti.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, pazar lideri aracı Model 3’ün başlangıç fiyatını 38.990 dolara düşürdü.

Bununla birlikte, şirketin yüksek kalitedeki araçlarının fiyatları arttı. Tesla’dan yapılan açıklamaya göre, Model X’in fiyatı 84.900 dolar olurken, Model S’in fiyatı ise 79.900 dolar olarak değiştirildi.

Tesla, “Araçlarımızı satın almayı daha da kolaylaştırmak için global araç serimizi standartlaştırıyoruz ve Model S, Model X ve Model 3 için sunulan paket sayısını düzene sokuyoruz. Ayrıca, müşterilerimiz için karşılanabilirliği artırmaya devam etmek amacıyla fiyatlarımızı da yeniden ayarlıyoruz” dedi.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi, geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ikinci çeyrek kazanç raporunda, 95.200 araç teslimatı yaptığını bildirmişti. Model 3, toplam satışın yüzde 80’ini oluşturuyor. Tesla, bu yılın ilk çeyreğinde sadece 63.000 araç satışı gerçekleştirmişti.

Tesla’nın büyümesinde katalizör görevi gören Model 3, bu yılın ilk yarısında ABD’nin açık ara en çok satan elektrikli otomobili olmuştu.

Otomobil üreticisi, üçüncü çeyrekte üretim ve teslimatların büyümeye devam etmesini beklediğini belirtti.