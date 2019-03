Tesla, Otomobillerindeki İnternet Tarayıcılarını Güncelliyor

Tesla’nın araç içi internet tarayıcıları, Tesla otomobillerinin içerisinde en çok ihmal edilen özelliklerden birisiydi. Fakat şirketin CEO’su Elon Musk, kısa süre önce bu özelliğin geliştirileceğine dair bir söz vermişti. Görünüşe göre Musk sözünde duruyor. Çünkü Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, Tesla araçlarındaki internet tarayıcılarını Google Chromium ile geliştirdiklerini duyurdu.

Tesla geçtiğimiz yıl yeni Model S ve Model X araçlarındaki yerleşik medya bilgisayarını geliştirmişti. Bu sayede bu yeni araçların sahipleri, artık araçlarındaki ekrandan çok daha hassas ve daha iyi performans alabiliyor.

Tesla, otomobillerindeki araç içi yazılımları geliştirmek amacıyla daha güçlü donanımlar kullanıyor. Yine de CEO Elon Musk, daha eski Tesla araçlarına sahip kullanıcıların da otomobillerinde özellikle de internet tarayıcılarında daha iyi bir deneyim yaşayabilmesi için bir güncelleme planladıklarını söyledi. Söz konusu araçlardaki internet tarayıcıları çok yavaş çalışıyor ve çoğu zaman internet sitelerini düzgün bir şekilde açamıyor. Bu nedenle Tesla kullanıcılarının sadece yüzde 30’dan azının araç içi internet tarayıcılarını kullandığı söyleniyor.

About to be upgraded to Chromium