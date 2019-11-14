Tesla Rakiplerini Solladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, önemli rakiplerini sollayarak geride bıraktı.

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Üçüncü Sıraya Yerleşti

Tesla, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalar ile birlikte Almanya sınırları içerisinde yeni bir otomobil fabrikası açacağını duyurdu. Söz konusu açıklamaların ardından hisse değerleri hızlı bir şekilde yükselen şirket, en değerli üçüncü otomobil şirketi oldu.

Gigafactory 4 olarak adlandırılacak yeni fabrika, tasarım ve mühendislik merkezi ile de desteklenecek. Yatırımın değeri resmi olarak açıklanmamış olsa da, söylentiler bir milyar dolar üzerinde bir tutarı işaret ediyor. Söz konusu yatırım açıklamasının ardından hisseleri 345 dolar ila 355 dolar arasında gezinen şirket, önemli rakiplerini sollamayı başardı.

Toyota ve Volkswagen markalarının gerisinde kalan Tesla; Daimler, General Motors, BMW, Honda, Ferrari, Audi gibi markaları geride bırakmayı başardı. Bu şirketlerin deneyimli ve köklü şirketler olduğunu göz önüne alınca, yeni bir şirketin bu denli hızlı yükselmesi takdiri hak ediyor.

Elektrikli araçların hızlı ve durdurulamaz yükselişinin ilerleyen zamanlarda daha da etkili olacağını söyleyebiliriz.