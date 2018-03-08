Tesla Semi, İlk Uzun Menzilli Teslimatı İçin Yola Çıktı

Elektrikli otomobil piyasasının ağır toplarından Tesla, geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıttığı elektrikli kamyonu Tesla Semi'nin ilk teslimatı için yola çıktığını duyurdu.

Dünyadaki fosil yakıt kullanımını azaltmak adına büyük bir adım olarak gösterilen Tesla Semi, sadece 5 saniye gibi kısa bir sürede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Tam şarj ile 800 kimometre yol yapabilen Semi, 1 milyon kilometre yol garantisine sahip. Dizel motorlu kamyonlar, tek bir depoyla 1600 kilometre yol kat edebilirken, Tesla Semi'nin dizel kamyonlardan mil başına yüzde 20 daha düşük maliyetli olduğu belirtiliyor.

UPS'ten Walmart'a, Pepsi'den DHL'ye kadar dünyadaki birçok dev kuruluşun sipariş ettiği Semi, ilk uzun menzilli teslimatına çıktı. Tesla Motors'un kurucu CEO'su Elon Musk, bu özel anları kişisel Instagram hesabından paylaştı.

Nevada'dan yolculuğuna başlayan Tesla Semi, yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan California’daki araba fabrikasına batarya taşıyacak. Musk, geçmişte bataryaların Nevada dağlarındaki Gigafactory’den Fremont'daki üretim hattına taşınmasının devasa bir maliyete neden olacağını söylemiş ve en iyi çözüm yolu olarak Hyperloop'u göstermişti.

Bu noktada Semi'nin üstleneceği misyon çok büyük bir önem taşıyor. Zira sadece yarım saatlik bir şarj ile tam 643 kilometre menzile sahip olan elektrikli kamyon, ulaşım maliyetlerini muazzam bir şekilde düşürecek.

Otomotiv devi, Tesla Semi'nin seri üretimine 2019'da başlamayı hedefliyor.