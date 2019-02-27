Tesla Sürücüsünün Ölmesinin Sebebi Açılmayan Kapı Olabilir

Pazar günü üç şeritli bir yolda hızla giderken yoldan çıkan ve palmiye ağaçlarına çarparak alev alan Tesla’nın sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tesla sürücüsünün ölümünün sebebinin ise aracının açılmayan kapısı olabileceği konuşulmaya başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletine bağlı Davie kentinde yaşanan kazaya dair ayrıntıları, kentin polis biriminin sözcüsü Vivian Gallinal verdi. Aşırı hızlanan aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrasında hazin kazanın yaşandığını söyleyen sözcü, alevleri gören sürücünün araçtan çıkmaya çalıştığını ama kapının açılmadığını dile getirdi. Kapının açılmamasının ardından camı kırarak dışarı çıkmaya çalışan sürücü bunu da başaramayınca maalesef hayatını kaybetti.

Kazadan sonra Tesla’nın hava yastıklarının açılmadığını söyleyen görgü tanıkları, otomatik kapı kollarının da yerinden oynamadığını aktardılar. Tesla’nın kullanım kılavuzunda ise hava yastıklarının açılması durumunda kapı kollarının otomatik olarak açılacağı bilgisine yer veriliyordu.

Davie itfaiyesinin aracı söndürmesinin ardından aracın başka bir yere taşındığı ve aracın burada tekrar alev aldığı da verilen bilgiler arasında yer aldı. İkinci alev almanın hemen ardından arabanın bataryasının çıkarıldığı ve bir başka alevlenmenin engellendiği bildirildi.

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. (🎥 via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx — Marcine Joseph (@MJ_Reports) 24 Şubat 2019

Elektrikli arabalar güvenli mi?

Tesla Model S bataryasında su soğutmalı lityum-iyon kullanıyor. Lityum-iyon batarya kullanan elektrikli arabalar genellikle güvenli olsalar da ağır darbelerden sonra lityum patlayabiliyor ve suyla karışması durumunda alev alabiliyor. Çok nadir görülen bu durumlardan biri daha önce 2013 yılında yaşanmış ve yine Tesla alev almıştı.

Autoblog isimli internet sitesine açıklamalarda bulunan Tesla yetkilileri, konu ile ilgili şunları söyledi: “Yaşananlara çok derinden üzüldük ve iyi dileklerimiz kazadan etkilenen herkesin yanında. Yerel yetkililer ile kaza konusunda iletişim kurmaya devam ediyoruz. Anladığımız kadarıyla kazanın sebebi yüksek hız ve yüksek hızlı kazaların ardından, sadece Tesla’lar değil, tüm arabaların alev alması oldukça muhtemel.”

Lityum-iyon halihazırda tüm elektronik aletlerde en çok kullanılan batarya türü olarak karşımıza çıkıyor. Bilim insanları lityum metal bataryalar ile daha güvenli ve uzun ömürlü bataryalar ortaya çıkarmaya çalışıyor olsalar bile şu an için telefondan arabalara kadar lityum-iyon kullanılıyor.

Keza 2017 yılında lityum-iyon batarya kullanan Samsung Galaxy Note 7 benzer bir problem yaşanmış ve üretimde baş gösteren bir hata sebebiyle telefonlar peşi sıra patlamış, maddi zararlar yaşanmıştı. Yaşananlardan sonra Tesla Model S'in son hali ise aşağıdaki gibi oldu.