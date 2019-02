Tesla Sürücüsünün Ölmesinin Sebebi Açılmayan Kapı Olabilir

Pazar günü üç şeritli bir yolda hızla giderken yoldan çıkan ve palmiye ağaçlarına çarparak alev alan Tesla’nın sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tesla sürücüsünün ölümünün sebebinin ise aracının açılmayan kapısı olabileceği konuşulmaya başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletine bağlı Davie kentinde yaşanan kazaya dair ayrıntıları, kentin polis biriminin sözcüsü Vivian Gallinal verdi. Aşırı hızlanan aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrasında hazin kazanın yaşandığını söyleyen sözcü, alevleri gören sürücünün araçtan çıkmaya çalıştığını ama kapının açılmadığını dile getirdi. Kapının açılmamasının ardından camı kırarak dışarı çıkmaya çalışan sürücü bunu da başaramayınca maalesef hayatını kaybetti.

Kazadan sonra Tesla’nın hava yastıklarının açılmadığını söyleyen görgü tanıkları, otomatik kapı kollarının da yerinden oynamadığını aktardılar. Tesla’nın kullanım kılavuzunda ise hava yastıklarının açılması durumunda kapı kollarının otomatik olarak açılacağı bilgisine yer veriliyordu.

Davie itfaiyesinin aracı söndürmesinin ardından aracın başka bir yere taşındığı ve aracın burada tekrar alev aldığı da verilen bilgiler arasında yer aldı. İkinci alev almanın hemen ardından arabanın bataryasının çıkarıldığı ve bir başka alevlenmenin engellendiği bildirildi.

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. (🎥 via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx