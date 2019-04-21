The Crew 2'nin Yeni Genişletme Paketi Haftaya Geliyor

Eğer yarış oyunlarını seviyorsanız, piyasada çok çeşitli alternatiflerin mevcut olduğunu söyleyelim. The Crew 2 de bunlardan bir tanesi. Fransız yayıncı Ubisoft, ilk oyunun başarısından sonra, geçtiğimiz senenin Haziran ayında karşımıza Ivory Tower tarafından geliştirilmiş olan ikinci oyun ile çıkmıştı.

The Crew oyununun aksine bu defa senaryo modunun bir kenara bırakılıp da oynanışa odaklanıldığı The Crew 2 için zaman içerisinde de iki ana genişletme paketi ücretsiz güncellemeler ile yayınlanmıştı. Ancak oyunun çıkışı öncesinde yapılan Season Pass duyurusu ile oyunun ilk senesinde üç genişletme paketinin yayınlanacağını öğrenmiştik. Bir diğer deyişle, halen üçüncü genişletme paketinin çıkması bekliyoruz.

Peki bu son genişletme paketi ne zaman yayınlanacak? Görünen o ki az bir zaman kalmış. Hot Shots güncellemesi 24 Nisan 2019 tarihinde, yani önümüzdeki Çarşamba günü yayınlanacak.

Bu yeni güncelleme ile ne gibi yeniliklerin geleceğine dair pek bir detay verilmiş değil. Verilen kısmi detaylara bakacak olursak, Bugatti Divo ve Mitsubishi Lancer Evolution X - Red Fury Edition araçlarına ek olarak, özel lastiklerin, duman efektlerinin ve Scrap & Recaliber adı altında yeni bir performans ayarı gelecek. Ama daha fazlasını yakın bir zamanda öğrenebileceğiz. Ubisoft, 23 Nisan 2019 Salı günü TSİ 19:00 sıralarında The Crew 2 Twitch kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirecek. Bu canlı yayın sırasında Hot Shots güncellemesinin merak edilen detaylarına ek olarak, güncelleme detaylarını paylaşacak ve bir oynanış gösterimi yapılacak.

Son olarak, güncelleme ile gelecek olan Bugatti Divo için bir de özel bir fragman yayınlandı. Oldukça artistik bir sunumun hakim olduğu fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

İyi seyirler!