The Dark Pictures Anthology: Little Hope Önümüzdeki Yıl Gelecek

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan en nihayetinde bugün PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunuldu. Ancak geliştirici stüdyo sıradaki oyunun tanıtımı için fazla beklemek istemiyor. Öyle ki, Man of Medan'ın içerisine bir tanıtım fragmanı yerleştirmiş. Sıradaki oyunun adı The Dark Pictures Anthology: Little Hope olacak ve 2020 yılında satışa sunulacak.

The Dark Pictures Anthology bildiğiniz gibi birden fazla oyunu bir araya getirecek olan bir seri olacak. Sinematik deneyimin sunulacağı her bir oyun, temelde aynı oynanış yapısı üzerine kurulu olacak olsa da gerçek şehir efsanelerinden ve modern halk biliminden esinlenilerek oluşturulan hikayeler, karakterler ve mekanlar açısından birbirlerinden tamamıyla bağımsız olacaklar. Yani serideki bir oyunu anlamak için diğer(ler)ini oynamanıza hiç gerek yok.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope ise aynı isimli Little Hope kasabasında geçecek. Bu defa muhtemelen Voodoo büyüsü ile bağlantılı bir hikayeye tanık olacağız. Çünkü, fragmanın bir noktasında ateşin etrafında dans eden ve elinde Voodoo bebeği tutan Mary isimli küçük bir kız çocuğu görüyoruz. Bunun yanı sıra, yeni oyundaki karakterlerimizden ikisini de görme fırsatımız oluyor. Aralarında geçen konuşmaya bakılırsa, Andrew ormanda birini gördüğünü iddia ediyor ama Angela ise gördüğü her ne ise gittiğini söylüyor. Ne var ki, fragmanın ilerleyen kısımlarında kasabayı etkisi altına alan ve kaynağının da yakındaki ormanda gizlendiğini tahmin ettiğimiz tehlikeyi tam anlamıyla görebiliyoruz. Angela kollarında zincir olan bir yaratığın saldırısına uğruyor.

Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.