The Dark Pictures Anthology Serisi Sekiz Oyundan Fazla Olacakmış

Bu sene hayatta kalma-korku oyunları açısından oldukça güzel bir sene oluyor. Açılışı Resident Evil 2 (2019) ile yapmıştık. Devamında ise Metro: Exodus ve Days Gone gibi yapımlar piyasaya çıkmıştı. Sırada da Man of Medan var. Supermassive Games tarafından geliştirilmekte olan Man of Medan Xbox One, PC ve PlayStation 4 için önümüzdeki Ağustos ayının sonunda satışa sunulacak. Bu oyun bildiğiniz gibi The Dark Pictures Anthology serisinin ilk oyunu olacak. Peki bu seri kaç oyundan oluşacak? Görünüşe göre sekiz oyundan fazla olacak.

Kısa bir süre önce IGN sitesi Supermassive Games Üst Yöneticisi Pete Samuels ile bir röportaj gerçekleştirdi. Samuels tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, The Dark Pictures Anthology serisinde sekizden fazla oyun bulunacakmış. Bu oyunların tek ortak noktası, daha önceki fragmanlarda gördüğümüz Curator olacakmış. Hikaye ve karakter perspektifi açısından diğer her şey farklılık gösterecekmiş.

Röportajın devamında, Pete Samuels sadece Curator olarak tanıdığımız karakterin hikayesinin değil aynı zamanda bağımsız oyunların planlarının yapıldığını da söylüyor. "İnsanları her defasında şaşırtmak istiyoruz - ikinci oyunu duyurduğumuzda, teması ve alt türü ve ne var ne yoksa insanların bekleyeceği son şey olmasını istiyoruz. Ve sonrasında üçüncü oyunda. Bunu ilk sekiz oyun için ayrıntılı bir şekilde planladık."

Her sene iki oyunun çıkartılması hedefleniyormuş. Her bir oyunun farklı bir geliştirici ekibi, farklı bir yönetmeni, farklı senaristleri ve farklı aktör ve aktrisleri olacakmış. Bununla birlikte, farklı korku türleri ile karşımıza çıkılacak olsa da her bir oyun aynı oynanış mekaniği üzerine kurulu olacakmış. Bir diğer deyişle, The Dark Pictures Anthology hikaye anlatımı, seçimler, diyalog seçimleri ve aksiyon sahnelerini ekranda çıkan tuşlara basarak (QTE) yönlendirdiğimiz bir oynanış sunmaya devam edecek.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, 30 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak.