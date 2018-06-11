The Division 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı!

Microsoft'un E3 2018 konferasında duyurduğu oyunlarda birisi de The Division 2 oldu. The Division 2'nin çıkış tarihi de açıklandı!

Ubisoft'un konferansında duyurulması beklenilen The Division 2, Microsoft'un konferansında duyuruldu. Konferansının en çok dikkat çeken oyunlarında birisi olan The Division 2 için sinematik ve oynanış videoları yayınlandı.Sinematik ve oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Division 2, oynanış videosu bir orman içerisinde başlıyor. Videonun orman içinde başlaması yeni oyunun grafiksel olarak ne seviyede olduğunu anlamamıza bir hayli yardımcı olmuş. The Division 2'nın grafikleri ilk oyuna göre daha iyi duruyor. Grafiksel olarak geliştirmeler yapılmış. İlk oyunda olduğu gibi bu oyunda da downgrade görür müyüz bilmiyorum. Oyun grafiksel olarak bu seviyede çıkarsa biz oyunseverler oldukça mutlu oluruz.

Videoda yan görevlerden birisine giriş yapıyoruz. Belirlenmiş büyük bir grubu ortada kaldırmaya ve o bölgeyi ele geçirmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında Dünya'nın en iyi korunan yerlerinin başında gelen Washington DC'ye doğru yol alıyoruz.

Washington'da geçen The Division 2, 15 Mart 2019'da PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak.