The Division 2'nin DC Outskirts: Expeditions Bölümü Yakında Geliyor

Tom Clancy's The Division 2 oyunun çıkışı öncesinde yayınlanan Year 1 fragmanında, senaryo tabanlı görevlerden oluşan üç bölümlük içerik paketlerinin yayınlanacağını öğrenmiştik. İlk ikisinin bu yıl, sonuncusunun ise önümüzdeki yılın başlarında yayınlanacağı söylenmişti. DC Outskirts: Expeditions adındaki ilk bölümün, 30 Temmuz 2019 tarihinde geleceği yapılan yeni duyuruyla kesinleşti. Eğer Year 1 Pass sahibiyseniz, bu bölüme 23 Temmuz 2019 tarihinde erişim sağlayabileceksiniz.

DC Outskirts: Expeditions paketiyle gelecek olan iki ana görev var. Camp White Oak görevinde Başkan Andrew Ellis'i yakalamak için başkanlık yerleşkesine saldırıda bulunacak, Manning National Zoo görevinde ise Outcasts topluluğunun lideri Emeline Shaw'un peşine düşeceksiniz.

İlk bölümde sunulacak olan içerik bunlarla sınırlı değil. Farklı bir deneyim sunacağı söylenen Expeditions var. Hayati önemi olan erzakları taşıyan bir konvoy ile irtibatın koptuğu Kenly kolejine gideceksiniz. Expeditions kendi içinde üç bölüme ayrılacak ve haftalık olarak yayınlanacak her bir bölüm farklı bir tarz sunacak. Bütün bölümleri tamamlamanız durumunda da büyük bir ödüle konacaksınız.

Bu görevlerin haricinde Washington şehrindeki Central Aquarium ve NSA Site B13 dolaylarında iki gizli görev daha olacak. Bu görevler hakkında şimdilik herhangi bir detay yok ama bu görevlere sadece Year 1 Pass sahipleri erişim sağlayabilecekler.

Ubisoft tarafından ilk bölüm ile ilgili verilen detaylarda Diamondback Rifle isimli Exotic bir silah, BTSU Datagloves isimli Exotic bir teçhizat, Stoner LMG ve Carbine 7 olmak üzere iki yeni silah bulunuyor.

Fransız yayıncı DC Outskirts: Expeditions ile ilgili olarak verdiği detaylarda, Operation Dark Hours için Discovery zorluk seviyesinin geleceğinden de bahsetti. Bu zorluk seviyesi beraberinde Raid için uzun zamandır talep edilen eşleşme seçeneğini getirecek. Her ne kadar Exotic ganimetler Normal zorluk derecesine özel kalacak olsa da bu zorluk seviyesinde oynayan oyuncular yine çeşitli ödüller kazanabilecekler.

Son olarak, oyuncular artık 500 teçhizat puanına kadar teçhizat üretebilecek ve ayrıntılı planları diğer karakterlere aktarabilecekler. Ayrıca topluluk tarafından yapılan geri dönüşler ışığında silahlar ve yetenekler için denge ayarlamaları yapılacak.