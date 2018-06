The Division 2'nin E3 2018 Sinematik Videosu Yayınlandı

Ubisoft'un E3 2018 konferasında The Division 2'nin yeni sinematik videosu yayınlandı.

Ubisoft'un E3 2018 konferası çok kötü başladı. Dans ve müzikle başlayan gösteri çok fazla uzadı. Casual türündeki oyunları için bile çok uzun bir süre harcadılar. Süre azaldıkça Splinter Cell beklentileri suya düşmüş oldu.

The Division 2, Ubisoft'un en dikkat çeken oyunlarından birisi oldu. The Division 2, ilk oyuna göre grafiksel olarak daha iyi bir hale gelmiş. Daha önce yayınlanan videolarda oyundaki dokuların görüntüsü beni çok mutlu etti.

The Division 2, Washington'da geçicek. Yine açık dünya olacak olan The Division 2'de Dünya'nın en iyi korunan yerlerinin başında gelen Beyaz Saray'ı ele geçirmeye çalışıyoruz. The Division 2'de 8 oyuncuları raidler olacak. Oyunda toplamda 3 tane hikaye paketi olacak. Belirli aralıklarla çıkış yapacak olan paketlerde yeni yan görevler ve etkinlikler bulunacak. Bu paketler ücretsiz olarak tüm oyunculara sunulacak.