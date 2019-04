The Division 2'nin İlk Raid Görevinden ve PowerPlay Eşyalarından Detaylar

Tom Clancy's The Division 2 ile ilgili E3 2018 fuarında paylaşılan ilk detaylar ile Raid görevlerinin geri döneceği öğrenmiştik. İlk defa sekiz kişiyle gerçekleştirilebilecek olan bu görevlerin, ne zaman gelecekleri şimdilik belirsiz. Ubisoft henüz bunun için bir güncel bilgi paylaşımı yapmış değil. Ne var ki, Reddit kullanıcısı olan Kevindavid40, oyunun PC versiyonunun verilerini incelerken bir takım bilgilere ulaşmayı başarmış. Operation Dark Hours görevinin ve ilk beş PowerPlay eşyasının detayları ortaya çıktı.

Kullanıcı tarafından aktarılan detaylara bakılırsa, görev Arlington köprüsünde başlayacak. Herhangi bir yetenek kullanımına iznin verilmeyeceği başlangıçta, sağ salim köprüyü geçmeniz gerekecek. Bu geçiş sırasında tabii ki yer yer çatışmalar olacak ve öldürdüğünüz düşmanlarınızın üzerinden çıkacak ekipmanlar ile atış gücünüzü artırabileceksiniz. Köprüyü sağ salim geçtikten sonra, ekipten bir kişi Hunted olarak işaretlenecek. Kaçış rotasını ortaya çıkartacak olan bu kişi ile hem iletişimde olmalı hem de düşmanlarınızın hedefinde olacağı için onu korumanız gerekecek.

Arlington köprüsünün sonrasında, havalimanına ulaşmanızı sağlayacak büyük bir pazara geleceksiniz. Bu pazarda, takım dörder kişilik iki gruba ayrılacak ve her iki grup için de farklı hedefler verilecek. Bir takım pazarın kuzey tarafındaki gözlem kulesine gidecekken, diğer takım ise çalınmış olan ve pazarda bulunan GPS'i bulmak için geceyi bekleyecek. Aranan GPS bulunduktan sonra da gözlem kulesindeki diğer takıma işaret fişeğini kullanarak haber verecekler. Akabinde de gözlem kulesindeki takım, GPS koordinatlarını girerek Blackout adı verilen ve Elit düşmanların geleceği gerçek çatışmayı başlatacak olan füzeleri harekete geçirecekler.

Her iki takımın da tahliye noktasına ulaşması gerekecek. Gözlem kulesindeki takım tünel, diğer takım ise kamp ateş rotasını takip etmek durumunda olacak.

Görevin son kısmı ise takımların bir araya geleceği havalimanının katlı otorparkı olacak. Elit düşmanlardan kaçarken karşınıza çıkacak değerli bir yapay zeka karakterini tahliye edeceğiniz nokta ise katlı otoparkın en üst katı olacak. Ağır silahlı düşmanlar ve Apache helikopterlerin dört bir yanda olacağı bu son çatışmada, takımlar ana hedefin dikkatini dağıtmak için tekrar ikiye ayrılacaklar. İşin kötü yanı şu ki, ana hedefinizin yanında bir yardımcısı var ve bu yardımcının da kullandığında bütün takımın ölümünün kaçınılmaz olduğu özel bir yeteneği var. Bir diğer deyişle, çatışma sırasında yardımcının o özel yeteneğini kullanmasına da engel olmak durumundasınız.

Raid görevi sırasında kullanabileceğiniz PowerPlay adı verilen yeni eşyalar olacak. Bu eşyaların her birinin kritik rolü olacak. Her birinin limitli bir kullanımının olacağı PowerPlay eşyaları, her daim ortaya çıkmayacaklar. Görevdeki belirli noktalarda kilitli olacaklar ve bu noktaların farklı işaretleri olacak. Bu noktaları da belirli Elit düşmanların üzerlerinden çıkacak olan anahtarlar ile açabileceksiniz. Ne var ki bu Elit düşmanlar ender olarak karşınıza çıkacaklar ve bertaraf etmek için de oldukça kısa bir zaman aralığı sunulacak. Eğer kaçırırsanız, mevcut Raid seansınız sırasında bir daha çıkmayacaklar.

Kevindavid40 tarafından şimdilik ortaya çıkartılan PowerPlay eşyaları ise toplamda beş tane. Bir tanesi Dark Drinker ve Signature Weapon cephanesini tam olarak dolduruyor. Sınırlı bir süreliğine yetenekleri sınırsız olarak dolduran Dark Devourer, değersiz veya Exotic zulaları ortaya çıkartan Thieves Den, Hunter'ların Elit düşmanlara karşı kısa bir süreliğine müttefiğiniz olacakları G. Phillips Protocol ve son olarak da mevcut konumunuza ara kayıt noktası açan Dawn Of Dark, şimdilik ortaya çıkan PowerPlay eşyaları.