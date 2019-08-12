The Elder Scrolls V: Skyrim'i Sadece Meşale Kullanarak Bitirdi

Popüler oyunlarla ilgili olarak Youtube üzerinde çok çeşitli girişimlere denk gelebiliyoruz. Bunlardan bazıları tam bir işsizlik örneği olurken, bazıları ise "Yok artık!" dedirtebiliyor. Haberimizdeki The Elder Scrolls V: Skyrim videosu ise aslında her ikisi için de uygun olabilir. Mitten Squad, oyunu sadece meşale kullanarak bitirmeyi başardı.

Youtuber kanalında oyunları farklı şekillerde bitirmeyi denediği videolara yer veriyor. The Elder Scrolls V: Skyrim ile ilgili olarak yayınladığı birkaç videoda bulunan Mitten Squad, bu oyunu son olarak sadece Shouts ile bitirmeyi denemiş. Aradan geçen iki aylık zamanda oldukça özlemiş olacak ki Skyrim topraklarına geri dönmeye karar vermiş.

Bu defa da işi bir hayli zor. Öncelikle bir meşaleye sahip olmak için tutuklanmanız ve zindana atılmanız gerekiyor. Bundan sonrasında ise Mitten Squad'ı meşale ile vereceğiniz hasar vereceğini ortaya koyacak olan Block yeteneğini ve ellinci seviyede gelecek olan ve beş kat daha fazla hasar vermesini sağlayan Deadly Bash takviyesini (Perk) alırken görebiliyoruz.

Videonun dönüm noktası ise sebze çorbası oluyor. Bu çorbayı içtiğiniz zaman on iki dakika boyunca her bir saniye sağlığınızda ve dayanıklılığınızda artış gösteriyor. Bu nedenle de Mitten Squad yanına bolca sebze çorbası alıyor ve bu sayede en zorlu düşmanların bile üstesinden geliyor, ki meşaleyle güçlü bir vuruş yaptığınızda düşmanlarınız sersemliyor ve işin güzel yanı ise bunun için az miktarda dayanıklılık gerekiyor.

Video sırasında kullanıcının Shouts dahil bir takım büyüler kullandığını da görebiliyoruz. Bu büyülerle düşmanlara hasar vermeden hem kendisini iyileştiriyor hem de ejderhaların uçmamasını sağlıyor. Böylece onları da sersemletebilmesi mümkün oluyor.