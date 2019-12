The Escapists, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu Epic Games Store üzerinden oyuncuların beğenisine sundu. The Escapists, bir hafta süresince ücretsiz indirilebilir.

The Escapists

Mouldy Toof Studios tarafından geliştirilen oyun, strateji türünü seven oyunculara hitap ediyor. 2014 yılında Steam üzerinden erken erişime açıldıktan sonra, tam sürümü 2015 yılında yayınlanmıştı.

PC, Xbox 360, Xbox One, Switch, PlayStation 4, iOS ve Android tabanlı cihazlarda mevcut olan The Escapists oyununda, bir mahkumun rolünü üstlenerek her defasında artan zorluğa karşı altı hapishaneden kaçmaya çalışıyorsunuz. Her bir hapishaneden kaçtığınızda yenisi açılıyor.

Hapishanelerden kaçmak için çeşitli eşyalar kullanabiliyorsunuz. Bu eşyaları da isterseniz satın alabiliyor, isterseniz diğer mahkumlardan çalabiliyor veya isterseniz de iki veya daha fazla eşyayı birleştirerek elde edebiliyorsunuz. Oyunda ayrıca Strenght (Dayanıklılık), Speed (Hız) ve Intelligence (Zeka) dahil karakterinizin istatistiklerine seviye atlatabiliyorsunuz. Bu sayede yetenekleri gelişiyor ve kaçış şansı daha da yükseliyor.

Eğer The Escapists hoşunuza gitmişse, Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 19 Aralık 2019 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde daimi olarak sizin olacak.