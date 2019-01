The Initiative Stüdyosuna Önemli Bir İsim Daha Katıldı

Yazılım devi Microsoft, birinci parti oyun konusunu ne kadar ciddiye aldığını geçtiğimiz sene içerisinde göstermişti. E3 2018 fuarı sırasında Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs ve Playground Games stüdyolarını, sonrasında ise InXile Entertainment stüdyosunu bünyesine katmıştı. Ayrıca, yine E3 2018 fuarı sırasında Santa Monica şehrinde kurduğu The Initiative stüdyosunun da duyurusunu yapmıştı.

Stüdyonun kuruluşunun duyurusundan bu yana, Santa Monica Studio, Crystal Dynamics, Naughty Dog, Electronic Arts ve Rockstar Games bünyesinde çalışmış olan birçok önemli isim The Initiative çatısı altına geçiş yapmıştı. Son olarak, Insomniac Games stüdyosundan Drew Murray de bu isimlerin arasına katılmıştı. Bir başka önemli isim Chris O’Neill da Microsoft tarafına geçiş yaptı.

Peki kimdir bu Chris O’Neill? Kendisi 2018 yılında Yılın Oyunu seçilmiş olan God of War oyununun Kıdemli Kadro Bölüm Tasarımcısı oluyor. Linkedin profiline bakıldığında ise, daha önceden de Metal Gear Solid V: Metal Gear Online projesinde Baş Yaratıcı ve Kıdemli Oyun Tasarımcısı, God of War: Ascension projesinde Kıdemli Kadro Oyun Tasarımcısı ve God of War III projesinde de Kıdemli Bölüm Tasarımcısı olarak görev almış olduğu görülüyor. Bir diğer deyişle Microsoft, oldukça sağlam bir ismi bünyesine katmış oldu.

The Initiative stüdyosunun başı olan Darrell Gallagher, E3 2018 fuarı sırasında stüdyonun kuruluş amacının hikaye anlatımı, dünya inşaası ve yaratıcı keşif sunmak olduğunu dile getirmişti. Şimdilik Amerikan menşeli stüdyo tarafında, proje anlamında herhangi bir işaret verilmiş değil ama çatı altında toplanan geliştiricelere bakacak olursak, gelecekte The Initiative stüdyosundan muazzam işler çıkacakmış gibi görünüyor. İlk duyuruyu ise büyük bir sabırsızlıkla bekliyor olacağız.