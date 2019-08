The Initiative Stüdyosuna Önemli İsimler Katılmaya Devam Ediyor

Microsoft bünyesindeki The Initiative stüdyosu zaman geçtikçe büyümeye devam ediyor. Şu an için ilk proje ile ilgili herhangi bir ipucu verilmiş değil. Son yapılan açıklamaya göre, deneyimli isimler Ryan Duffin ve Sean Slayback Microsoft stüdyosuna geçiş yapmış oldular.

The Initiative stüdyosu ile ilgili duyuru E3 2018 fuarında sırasında gerçekleştirilmişti. Aradan geçen zaman içerisinde de SIE Santa Monica Studio, Rockstar Games, Crystal Dynamics, Electronic Arts, Respawn Entertainment, Riot Games, CD Projekt RED, Kojima Productions, Insomniac Games ve Naughty Dog stüdyolarında görev almış birçok önemli ismin katılımı ile ilgili duyurularla karşılaşmıştık.

Yakın bir zaman önce LinkedIn profiline yansıyan detaya göre Ryan Duffin The Initiative stüdyosuna Oynanış Animasyonu Yönetmeni olarak katılmış. Duffin Microsoft stüdyosuna katılmadan önce Anthem için Animasyon Yönetmeni ve Battlefield V için Baş Animatör pozisyonlarında görev almıştı. Ayrıca geçmişinde Battlefield 1 ve 4 oyunlarının indirilebilir içeriklerinde ve Alan Wake oyununun geliştirilme aşamasında Kıdemli Animatör pozisyonunda bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Sean Slayback ise The Initiative stüdyonda Baş Sistemler Tasarımcısı olarak kendisine yer buldu. Slayback daha önceden Apex Legends ve Titanfall oyunlarında Kıdemli Oyun Tasarımcısı, Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununda tasarımcı, Call of Duty 2: Big Red One, Call of Duty 3 ve Call of Duty: World at War oyunlarında da Kıdemli Tasarımcı olarak görev almıştı.

Aradan geçen zaman içerisinde anlaşmaya varılan isimlerden dikkat çekenler ise şöyle sıralanıyorlar: