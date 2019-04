The Last of Us: Part II Bu Yıl Çıkabilir

The Last of Part: Part II ne zaman çıkacak? Bu, oyun ile ilgili cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Hatta belki de en çok merak edilen soru bile denebilir. Bildiğiniz gibi devam oyunu, 2016 yılının PlayStation Experience etkinliğinde duyurulmuştu. Üzerinden hemen hemen iki buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz ne Sony ne de Naughty Dog çıkış çıkış tarihi açısından bir şey söylemiş değiller. Bir şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Sabırsızlıkla beklenen The Last of Part: Part II, bu yıl içerisinde çıkabilir.

Hatırlayacağınız üzere Peru menşeli LawGamers, geçtiğimiz ayın başlarında, internet sayfası üzerinden The Last of Us: Part II ile ilgili bir poster yayınlamıştı. Bu posterin en altında yer alan ibareyle, oyunun bu yılın Ekim ayında çıkacağına işaret ediliyordu. Resmi bir açıklama olmadığı için söylenti olarak bir kenarda tutuyor olsak da bunun öncesinde Gustavo Santaolalla tarafından 'çok yakında çıkacağı'na işaret edilmesi nedeniyle aklımızı kurcalamıyor da değil.

Sony ve Naughty Dog sessizliklerini korumaya devam ederlerken, bu defa da PlayStation Türkiye ve Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa genelindeki PlayStation internet sayfaları sahneye çıktılar.

Yukarıdaki resimde de gördüğünüz üzere The Last of Us: Part II, PlayStation Türkiye sayfasında 'Çok yakında' sekmesi altında yer alıyor. Bahsi geçen ülkelerin PlayStation sayfalarında da aynı durum söz konusu. Bu tek başına bir anlam ifade etmeyebilir belki ama Days Gone, Mortal Kombat 11, Rage 2 ve Control gibi bu sene içerisinde, hatta ve hatta yakın bir zamanda çıkacak olan oyunların da aynı sekmede bulunuyor olmaları, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hal böyle olunca ve üstüne LawGamers posterini ve oyunun müziklerini besteleyen Gustavo Santaolalla'nın söylemini de ekleyince, The Last of Us: Part II gerçekten Ekim ayında çıkar mı dersiniz? Bunun için tabii ki State of Play yayınlarını beklemekte fayda var.