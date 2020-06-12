The Last of Us Part II İnceleme Puanları ile Ateş Ediyor

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II için koyulmuş olan ambargosu bugün erken saatlerinde kalktı. Bunun sonrasında da oyun mecraları tarafından hazırlanan incelemeler yazıları ve videoları da yayına verildi. Mayıs ayının başlarında yaşanan skandalın etkisinin ne olacağı merak ediliyordu. SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ise yapılan bir röportaj sırasında herhangi bir olumsuz etkinin olmadığı söylemişti. Bunu bugün daha iyi anlamış olduk. The Last of Us Part II inceleme puanları ile PlayStation 4 platformuna özel en iyi oyunların arasında yer alıyor.
The Last of Us Part II İnceleme Puanları Nasıl?
Metacritic sitesi yayınlanan inceleme puanlarına yer verdi. Şimdiye kadar yetmiş dokuz kadar inceleme yayınlandı ve ortalama 96 / 100 olarak görünüyor. İçlerinden yetmiş altısı olumluyken geriye kalan üç tanesi ise karışık durumunda. Tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
- 3DJuegos - 9.5 / 10
- 4Players.de - 94 / 100
- Areajugones - 10 / 10
- Atomix - 98 / 100
- Attack of the Fanboy - 100 / 100
- AusGamers - 9.2 / 10
- BunnyGaming - 100 / 100
- Carole Quintaine - 20 / 20
- CGMagazine - 9 / 10
- COGconnected - 100 / 100
- Comicbook.com - 5 / 5
- Critical Hit - 10 / 10
- Daily Star - 5 / 5
- DarkStation - 100 / 100
- Destructoid - 8.5 / 10
- Digital Spy - 80 / 100
- Digital Trends - 100 / 100
- Digitally Downloaded - 100 / 100
- Easy Allies - 9.5 / 10
- EGM - 100 / 100
- Eurogamer Italy - 10 / 10
- Everyeye.it - 10 / 10
- Game Informer - 10 / 10
- Game Rant - 5 / 5
- Game Revolution - 3.5 / 5
- Gameblog.fr - 10 / 10
- GamePro Germany - 97 / 100
- Gamer.nl - 10 / 10
- Gamer.no - 9 / 10
- Gamersky - 10 / 10
- GamesBeat - 95 / 100
- GameSpew - 10 / 10
- GameSpot - 8 / 10
- GamesRadar+ - 5 / 5
- GAMINGbible - 7 / 10
- GamingTrend - 100 / 100
- God is a Geek - 10 / 10
- GRYOnline.pl - 10 / 10
- Guardian - 100 / 100
- Hardcore Gamer - 5 / 5
- Hobby Consolas - 99 / 100
- IGN - 10 / 10
- IGN Italia - 9.5 / 10
- IGN Japan - 7 / 10
- Impulsegamer - 5 / 5
- JeuxActu - 20 / 20
- Jeuxvideo.com - 19 / 20
- M3 - 5 / 5
- Malditos Nerds - 10 / 10
- Meristation - 9.3 / 10
- Metro GameCentral - 9 / 10
- Millenium - 95 / 100
- Multiplayer.it - 9.7 / 10
- New Game Network - 80 / 100
- Player 2 - 91 / 100
- PlayStation LifeStyle - 10 / 10
- PlayStation Universe - 10 / 10
- Post Arcade (National Post) - 10 / 10
- Power Unlimited - 100 / 100
- Press Start Australia - 9.5 / 10
- PSX-Sense.nl - 9.5 / 10
- Push Square - 10 / 10
- Shacknews - 9 / 10
- SpazioGames - 10 / 10
- Stevivor - 8 / 10
- Telegraph - 5 / 5
- The Games Machine - 9.5 / 10
- TheSixthAxis - 10 / 10
- Trusted Reviews - 100 / 100
- USgamer - 4.5 / 5
- Vandal - 9.7 / 10
- Vgames - 10 / 10
- VGC - 100 / 100
- Video Chums - 9.0 / 10
- VideoGamer - 9 / 10
- Wccftech - 9.5 / 10
- We Got This Covered - 100 / 100
- XGN - 9.8 / 10
Son olarak, The Last of Us Part II için çıkışı ile birlikte v1.01 güncellemesi yayınlanacak. 4 GB boyutunda olan güncelleme ile oyuna fotoğraf modu, konsept sanat galerisi, model görüntüleyicisi ve ek erişilebilir seçenekleri eklenecekken, genel hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler yapılacak.
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