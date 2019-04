The Last of Us: Part II'nin Final Sahnesinin Çekimi Tamamlandı

Neil Druckmann bizi nasıl heyecanlandıracağını iyi biliyor. The Last of Us: Part II oyununun hem senaristi hem de yönetmeni olan Druckmann, Twitter hesabı üzerinden oyun ile ilgili paylaşımlar yapıyordu. Geçtiğimiz hafta içinde yaptığı paylaşım ile Rap şarkıcısı Logic'in de kadroya dahil olduğunu öğrenmiştik.

Bu defa ise durum biraz daha farklı. Neil Druckmann, The Last of Us: Part II oyununun final sahnesinin çekiminin tamamlandığını belgeleyen bir paylaşımda bulundu.

Just shot this scene... so... 😔 pic.twitter.com/uyjbpTdfxC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 17 Nisan 2019

Peki bu ne anlama geliyor? Her ne kadar ara sinematiklerin çekimleri geliştirilme sürecinde büyük bir yer tutuyor olsalar da bu paylaşım oyunun geliştirilme sürecinin sonuna gelindiğine veya sonuna yaklaşıldığına işaret değil. Bütçe ve lojistik nedenlerden dolayı sinematiklerin belirli bir sıraya göre çekilmiyor olmaları sıklıkla görülen bir durum. Mesela Ellen Page ve Willem Dafoe ile ilgili zaman darlığından dolayı Beyond: Two Souls oyununun ara sahnelerin çekimleri baştan halledilmiş, geliştirilme sürecine sonradan devam edilmişti. Bir diğer deyişle, geride tamamlanması gereken birçok eksik olabilir ki buna yeniden çekilmesinin gerekebileceği sinematikler de dahiller.

Öte yandan, Laura Bailey tarafından canlandırılan karakterin de çekimleri tamamlanmış. Şu an için canlandıracağı karakter hakkında herhangi bir detay verilmiş değil ama Paris Games Week 2017 fuarında yayınlanan fragmana bakılırsa kilit bir rol oynayacakmış gibi görünüyor.

Bakalım The Last of Us: Part II ile ilgili yeni detayları ne zaman öğreneceğiz? Oyun gerçekten bu sene çıkışını gerçekleştirecek mi, yoksa nesil geçişine mi denk gelecek? Gelişmeler için bizi takipte kalın!