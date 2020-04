The Last of Us Part II Yeniden Ön-Siparişte

The Last of Us Part II, uzun bir aradan sonra yeniden ön-siparişe açıldı. Dilerseniz, oyunu artık yeniden satın alabilirsiniz.

Bu hafta Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog açısından birazcık sıkıntılı başladı. Naughty Dog bünyesinde çalışan bir geliştirici, çalışma saatlerinden memnun olmayışı nedeniyle The Last of Us Part II ile ilgili kritik hikaye detaylarının internet ortamına yaydı. Japon teknoloji devi Youtube üzerinden yayınlanan ara sahnelere müdahale etmiş olsa da, Reddit ve ResetEra gibi sitelerdeki detaylar halen duruyor.

Bu krizin akabinde apar topar devam oyununun yeni çıkış tarihi de gündeme getirildi. Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog tarafından yapılan yeni açıklama ile The Last of Us Part II, 19 Hazran 2020 tarihinde bizlerle olacak.

The Last of Us Part II, Yeniden Ön-Sipariş Verilebilir

Bildiğiniz gibi çıkış tarihi netlik kazanmış olan oyunlar, dijitali tercih edenler için PlayStation mağazası üzerinden de ön-siparişe açılıyor. Geçtiğimiz aylarda COVID-19 salgını ile gelen lojistik sorunlar nedeniyle devam oyunu geçici olarak kaldırılmış ve ön-sipariş ile satın almış olanların paraları da geri iade edilmişti.

Bugün ise The Last of Us Part II, yeni çıkış tarihinin belli olmasının ardından yeniden ön-siparişe açılmış durumda. Eğer oyunu şimdiden satın almak isterseniz, PlayStation mağazası üzerinde sizi bekliyor. Standart sürümü 429 TL ve Deluxe sürümü de 489 TL vererek satın alabilirsiniz.

Standart sürümü ön-sipariş ile satın alırsanız, hediyeleriniz Ellie'nin dövmesi şeklinde PSN profili küçük resmi (avatar), Ellie'nin tabancası için cephane geliştirmesi ve tarih ve geliştirmeler için üretim rehberi olacak. Deluxe sürümün ön-siparişleri de aynı iken, içeriğinde oyun müzikleri, Dark Horse tarafından üretilen mini tasarım kitabı, PSN profiliniz için altı küçük resim ve dinamik tema bulunacak.