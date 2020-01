The Last of Us, Son 10 Yılın En İyi PlayStation Oyunu Seçildi

2020 yılına girmemiz ile on yıllık bir süreci geride bırakmıştık. Sony, US PlayStation Blog üzerinden oyuncuların katılımı ile bir oylama gerçekleştirmişti. Bu oylamaya ile "Son on yılın en iyi PlayStation oyunu hangisi?" sorusunun cevabı aranıyordu. Yakın bir zaman önce oylamalar sona erdi ve sonuçlar çok geçmeden açıklandı.

Hemen aşağıdan da görebileceğiniz üzere, karşımızda yirmi oyunluk bir liste var. Listede de God of War, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Uncharted 4: A Thief's End, Resident Evil 2 (2019), Death Stranding, The Last of Us ve Bloodborne gibi oldukça sağlam oyunlar var.

PlayStation konsollarındaki kupa sistemine göre dört oyun dereceye girdi. Birinci oyun Platin, ikinci oyun Altın, üçüncü oyun Gümüş ve dördüncü oyun da Bronz kupa ile ödüllendirildi. Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan The Last of Us, Platin kupayı alan oyun oldu. God of War ikinci sırada kalırken The Witcher 3: Wild Hunt üçüncü ve Grand Theft Auto V de dördüncü sırayı aldı.

Son 10 yılın en iyi PlayStation oyunları