  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. The Last of Us, Son 10 Yılın En İyi PlayStation Oyunu Seçildi

The Last of Us, Son 10 Yılın En İyi PlayStation Oyunu Seçildi

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

2020 yılına girmemiz ile on yıllık bir süreci geride bırakmıştık. Sony, US PlayStation Blog üzerinden oyuncuların katılımı ile bir oylama gerçekleştirmişti. Bu oylamaya ile "Son on yılın en iyi PlayStation oyunu hangisi?" sorusunun cevabı aranıyordu. Yakın bir zaman önce oylamalar sona erdi ve sonuçlar çok geçmeden açıklandı.

Hemen aşağıdan da görebileceğiniz üzere, karşımızda yirmi oyunluk bir liste var. Listede de God of War, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Uncharted 4: A Thief's End, Resident Evil 2 (2019), Death Stranding, The Last of Us ve Bloodborne gibi oldukça sağlam oyunlar var.

PlayStation konsollarındaki kupa sistemine göre dört oyun dereceye girdi. Birinci oyun Platin, ikinci oyun Altın, üçüncü oyun Gümüş ve dördüncü oyun da Bronz kupa ile ödüllendirildi. Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan The Last of Us, Platin kupayı alan oyun oldu. God of War ikinci sırada kalırken The Witcher 3: Wild Hunt üçüncü ve Grand Theft Auto V de dördüncü sırayı aldı.

Son 10 yılın en iyi PlayStation oyunları

  1. The Last of Us
  2. God of War
  3. The Witcher 3: Wild Hunt
  4. Grand Theft Auto V
  5. Red Dead Redemption 2
  6. The Elder Scrolls V: Skyrim
  7. Horizon Zero Dawn
  8. Bloodborne
  9. Uncharted 4: A Thief’s End
  10. Marvel’s Spider-Man
  11. Persona 5
  12. Dark Souls
  13. Call of Duty: Black Ops II
  14. NieR: Automata
  15. Death Stranding
  16. Red Dead Redemption
  17. Mass Effect 2
  18. Fortnite
  19. Batman: Arkham City
  20. Resident Evil 2

 

ETİKETLER: playstation 3 The Last of Us sony playstation 4

YORUMLAR