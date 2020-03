The Last Sky, Erken Erişim Versiyonu ile Çıkışını Gerçekleştirdi

Little Guy Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan The Last Sky, Steam üzerinde Erken Erişim versiyonu ile satışa sunuldu. 7 Mart 2020 Cumartesi gününe kadar %20 indirim ile 20 TL'ye satın alabilirsiniz.

Hikaye odaklı olan The Last Sky oyununda PTSD (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) hastalığı olan eski savaş pilotu Jake rolünde olacaksınız. Hastalığını kabullenmede zorluk yaşayan karakterinizin yardım talebini kabul eden yerel bir Şaman, diyalog seçimleri ile kendini keşfedeceği, hastalığını kabulleneceği ve tekrardan yaşamaya başlamayı öğreneceği büyülü bir yolculuğa çıkartıyor.

2B platform ögelerinin 3B bulmacalar ile birleştiği senaryo boyunca Jake'in bilinç altında dolaşacak ve evinin çevresindeki objeleri bir araya getirerek, karakterinizin çocukluk döneminden savaş zamanında pilot olmak için verdiği hayatını değiştiren karara kadar uzanan anılara tanıklık edeceksiniz. Ayrıca yapacağınız seçimler ile Jake'in benliğini kabul etmek için ne kadar ileri gidebileceğine de karar verebileceksiniz.

Little Guy Games tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, The Last Sky önümüzdeki üç ay boyunca Erken Erişim aşamasında olacak ve Haziran ayı içerisinde de çıkışını gerçekleştirecek. Buna ek olarak, hikayenin gidişatı daha da dallanıp budaklanacak ve daha farklı bitişler eklenecekmiş.

The Last Sky oyununun Erken Erişim versiyonunun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.