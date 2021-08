The Medium, DualSense Özelliklerinden Fazlasıyla İstifade Edecek

The Medium'un DualSense özelliklerini nasıl kullanacağı yayınlanan yeni video ile detaylandırıldı. Bloober Team tarafından geliştirilen oyun, PlayStation 5 kolundan ne yönde faydalanacak? Detaylar haberimizde.

Krakow şehrinde geçen hikayede, Marianne isimli bir karakteri yönetiyoruz. Hem gerçek hem de ruhsal bir dünyada yaşayan karakteriniz, bir çocuğun cinayetiyle ilgili bir vizyon sonrasında bu trajedinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilmek için terk edilmiş olan Niwa oteline seyahat ediyor ve cevapları aramaya başlıyor.

Oynanış olarak ruhsal yetenekleri olan karakterimiz ile oyunda diğer karakterlerin deneyimleyemediği şeyleri deneyimliyor, duyamadığı şeyleri duyuyor ve göremediği şeyleri görebiliyor ve her iki dünyayı duruma göre aynı zamanda araştırabiliyoruz. Bu da tabii ki yepyeni bir perspektif sunuyor. Out of Body deneyimi sayesinde de, gerçek dünyada ulaşamadığınız yerlere diğer dünyayı kullanarak ulaşabilmek mümkün oluyor. Ayrıca bazı bulmacaların çözümü de sadece bu şekilde mümkün olabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda yeni bir duyuru yapan Bloober Team ve Sony Interactive Entertainment, The Medium oyununun PlayStation 5 için 3 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulacağını müjdelemişlerdi. Halihazırda PlayStation mağazasından ön-siparişini verebileceğiniz oyun için bugün DualSense özelliklerinin ön plana çıkartıldığı yeni bir video yayınlandı.

The Medium DualSense Özelliklerini Nasıl Kullanacak?

Üretici Szymon Erdmanski tarafından söylenene göre The Medium, PlayStation 5 kumandasının sunduğu nimetlerden sonuna kadar faydalanan bir diğer oyun olarak listeye adını yazdıracak. Stüdyonun hedefi zaten dokunsal geri bildirim sayesinde etrafı araştırırken ve etkileşimde bulunurken, ana karakterimizin reaksiyonlarını bütünüyle hissetmemizmiş ve görünüşe göre bunu da başarmışlar.

Ruh dünyanın belirli kısımlarında karşımıza çıkan güve kümeleri var ve hemen aşağıdan izleyebileceğiniz videoda da görebileceğiniz üzere, buraları Spirit Shield ile geçerken düzinelerce güvenin kalkana çarptığını hissedebileceksiniz.

Bir diğer örnek olarak ise Out of Body yeteneği gösterilmiş. Marianne’in bu yeteneğini belirli bir süre zarfında kullanabiliyorsunuz ve işinizi en kısa sürede bitirerek, normal dünyadaki halinizin olduğu yere geri dönmeniz gerekiyor. Gerçi bunun için ilgili tuşa basarak kendinizi bir nevi ışınlamanız mümkün oluyor, ama yine de fazla uzaklara gitmemeniz en uygunu diyebiliriz. DualSense kolunun dokunsal geri bildirim özelliği sayesinde, kritik noktaya yaklaştıkça titreşim daha da hızlanacak. Haliyle ne zaman geri dönmeniz gerektiğini de anlayabileceksiniz. Bu, aynı zamanda karakterinizin belirli durumlarda nefesi tükendiğinde de yaşanacak.

Uyumsal tetikleyiciler ise, belirli noktalara güç sağlamanız veya sizi yakaladığında The Maw yaratığından kurtulabilmek için kullanacağınız Spirit Blast yeteneğinde kendisini gösterecek. İlk etapta tetikleyicinin büyük bir direnci ile karşılaşacak iken, tam anlamıyla bastığınızda ise kademeli olarak gevşemeye başlayacak. Bu da yeterli enerjiyi aldığınızı ve deşarj etmeye hazır olduğunun göstergesi olacak.

Üretici Szymon Erdmanski, bunların yanı sıra DualSense hoparlörü, dokunmatik yüzey, ışıklı kısmı ve hareket kontrolleri için de destek sunduklarını dile getirmiş. Mesela tehlikede olduğunuz zaman kırmızıya dönecek olan ışık, The Maw yakınlardayken cep feneriniz ile eş zamanlı olarak sönüp yanacak. Dokunmatik yüzey objelerin üzerindeki ekoları bulmamızı sağlayacak iken, hareket kontrolleriyle kamerayı yönlendirebileceksiniz.

The Medium için yayınlanan son videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.