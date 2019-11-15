The Messenger, Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu

Her haftanın Perşembe günü Epic Games tarafından seçilen ücretsiz Epic Games Store oyunu oyuncularla buluşturuluyor. Geçtiğimiz hafta belli olan The Messenger da en nihayetinde oyuncuların beğenisine sunuldu.

Aksiyon-platform oyunu olan The Messenger, Sabotage Studio tarafından geliştirilmiş ve Devolver Digital yayıncılığında öncelikle PC ve Switch için satışa sunulmuştu.

Hikayeye göre lanetli bir dünyada geçen The Messenger oyununda, insanlıktan geriye kalanlar bir ninja köyünde yaşıyorlar ve efsaneye göre şeytan ordusu da insanlığı dünyadan kazımak için bu köye saldırı hazırlığı yapıyor. Ancak aynı efsane insanlığın kurtarıcısının Western Hero olduğundan da bahsediyor. Genç bir ninja rolünde olacağımız oyunda, köy şeytan ordusu tarafından kuşatma altındayken klanın hayatta kalabilmesi için hayati önemi olan parşömeni bir dağın tepesine teslim etmek için bu lanetli dünyada çıkacağınız eşsiz bir macera sizi bekleyecek.

Eğer oyun ilginizi çektiyse 21 Kasım 2019 tarihine kadar buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra da daimi olarak sizde kalacak. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise Bad North olacak.