The Replacer, Call of Duty: Black Ops 4 ile Geri Dönüyor

The Replacer karakterini özlediniz mi? Eğer özlediyseniz, size bir müjdemiz var. Treyarch Studios yeni Call of Duty: Black Ops 4 ile The Replacer'ı müjdeledi.

Call of Duty: Black Ops 4'ün Operation Grand Heist sezonu yakın bir zaman önce başlamıştı. Serinin yeni oyununun muazzam boyutlardaki yeni içeriklere kavuşmaya devam ettiği yeni sezonun şerefine Treyarch Studios, The Replacer adıyla yeni bir fragman yayınladı.

The Replacer her ne kadar Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir karakter olsa da Black Ops alt serisi için yeni bir karakter değil. The Replacer, ilk olarak Call of Duty: Black Ops II oyununun 2013 yılındaki içerik sezonunun reklamlarında görünmüştü. Sonrasında ise Call of Duty: Black Ops III oyununun ilk indirilebilir içeriği için kısa bir geri dönüş yapmış ama fazla bir süre kalmamıştı. Bakalım Call of Duty: Black Ops 4 oyununun yeni sezonu için de benzer bir durum söz konusu olacak mı, yoksa bu defa kalıcı mı olacak?

Aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda The Replacer, Prison Break ve Fargo dizilerinden ve Constantine filminden de tanıdığımız İsveçli oyuncu Peter Stormare tarafından canlandırılıyor ve Call of Duty: Black Ops III sonrasında neler yaptığını öğreniyoruz. Bahsettiğine göre, dünya genelindeki birçok hadisenin arkasındaymış. Birleşik Devletler hükümetinin kapatılması, Brexit ve çok daha fazlası. Bakalım Operation Grand Heist sezonuna etkisi ne olacak?

İyi seyirler dileriz!