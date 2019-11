The Telltale Batman Shadows Edition, Avustralya'da Derecelendirildi

Telltale Games stüdyosunun Batman oyunları özel bir pakette yeniden satışa sunulacakmış gibi görünüyor. Avustralyalı derecelendirme kuruluşu, The Telltale Batman Shadows Edition için derecelendirme yaptı.

Bildiğiniz gibi Telltale Games geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kapanmıştı. Oyun dünyasında büyük bir etki yaratan bu gelişmenin ardından, Ağustos ayının sonlarına doğru LCG Entertainment şirketi stüdyonun varlıklarını satın alarak diriltildiğini duyurmuştu. Polygon tarafından yapılan röportajda, The Wolf Among Us ve Batman gibi lisanslı mülkiyetlerin haklarına ve Puzzle Agent gibi orijinal Telltale Games oyunlarının haklarının da tamamına sahip olunduğu belirtilmişti. Bir diğer deyişle, The Wolf Among Us ve Batman için devam oyunları görebileceğimizin güçlü bir sinyalini almıştık. Avustralyalı derecelendirme kuruluşunun sayfasına yansıyan The Telltale Batman Shadows Edition da bunun en azından Batman açısından bir yansıması oldu diyebiliriz.

Telltale Games kapanmasından önce Batman: The Telltale Series ve Batman: The Enemy Within olmak üzere iki Batman oyununu bizlerle buluşturmuştu. Her iki sezon da beşer bölümden oluşuyordu. Derecelendirmeye bakılırsa, bu iki sezon aynı The Walking Dead: The Telltale Definitive Series gibi tek bir pakette bir araya getirilecekmiş gibi görünüyor.

Sayfada belirtilene göre, derecelendirme yeni yapılmış. 28 Kasım 2019 tarihinde ve Bilgisayar Oyunları kategorisinde yapılmış. MA 15+ puanı verilen sürümün birden fazla platforma çıkartılacağını görebiliyoruz. Her ne kadar ilk sezon PlayStation 3 ve Xbox 360 için de satışa sunulmuş olsa da The Telltale Batman Shadows Edition için büyük ihtimalle PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac OS sistemlerinin yanı sıra iOS ve Android tabanlı cihazlar düşünülüyor olmalı. Ayrıca bu sürüm, başvuruyu yapan Athlon Games, Inc tarafından yayınlanacakmış.

Şimdilik resmi bir açıklama yapılmış değil ama fazla gecikmeyeceğini düşünüyoruz. Gelişmeler için takipte olacağız.