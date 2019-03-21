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The Walking Dead: The Final Season'ın Son Bölüm Fragmanı Yayında

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

The Walking Dead: The Final Season oyununun Take Us Back adı altında yayınlanacak olan final bölümüne az bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta Salı günü için kendinizi hazırlayın. Skybound Games, son bölümün çıkışı öncesinde etkileyici bir fragman yayınladı.

Telltale Games stüdyosunun 2012 yılında bizleri çıkarttığı The Walking Dead macerası, Clementine için artık sona geldi diyebiliriz. 26 Mart 2019 tarihinde Xbox One, PlayStation 4, PC ve Switch için yayınlanacak olan final bölümü ile dananın kuyruğu kopacak. Bakalım neler yaşanacak? Clementine, AJ ve beraberindekiler sağ salim kurtulabilecekler mi, yoksa bizi ağlatacak bir son ile mi karşılaşacağız? Bunu tabi ki bilmiyoruz ama öğrenmek için de fazla bir zaman kalmadı ve her halükarda bizleri duygusal açıdan etkileyici bir final bölümünün beklediğini tahmin ediyoruz.

The Walking Dead: The Final Season - Episode 5: Take Us Back için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

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