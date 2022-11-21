Sevilen Dizi The Walking Dead Final Bölümüyle Veda Ediyor

Gerek Türkiye'de gerekse Dünya'da en popüler dizilerden biri olan The Walking Dead serisi artık sona eriyor. 12 yıldır devam eden dizinin bugün final bölümü yayınlandı ve artık bu büyük seriye bugünkü bölümle bir son nokta konuldu.

Robert Kirkman'a ait çizgi roman serisinden diziye Frank Darabont ve Angela Kang tarafından uyarlanan The Walking Dead, çok geçmeden popülerleşmiş ve Dünya'nın en sevilen dizileri arasındaki yerini almayı başarmıştı. 12 yıldır devam eden dizi bugün final bölümüyle sona erdi.

Dizinin Çekimleri Uzun Süredir Rölantideydi

2020'deki koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri oldukça aksayan dizinin, 24 bölümlük mevcut final sezonunun üç kısımda yayınlanması kararı alınmıştı. Dizinin yapımcılarından Angela Kang, daha önce verdiği bir röportajda final sezonunda tüm karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağıyla ilgili yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Bugün yayınlanan ve toplamda 177. bölüm olan bu final bölümü, Daryl Dixon ve Carol Peletier önderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'in üstesinden gelmek için verdikleri mücadeleyi ele alıyor.

Peki siz The Walking Dead'i seyrediyor muydunuz? Dizinin final yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.