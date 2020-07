The Witcher'ın Başrolü Henry Cavill Bilgisayar Topladı

Netflix'in The Witcher dizi uyarlamasında Rivia Geralt olarak rol alan Henry Cavill kendisine bilgisayar topladı. Dizi çekimleri sırasında The Witcher 3'ü oynamak istediğini söyleyen Cavill, oyun dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

The Witcher'da Rivia Geralt'ı canlandıran Henry Cavill bilgisayar toplama videosunu Instagram'a yükledi ve ilk deneme için başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sevilen oyuncu dizide Geralt'ı canlandırıyor olabilir ancak yeni PC'sinde her şeyin doğru şekilde monte edilmesini denemek için birkaç defa denemek zorunda kaldı.

Cavill bilgisayarını kurmak için bir AMD Ryzen 9 işlemci ve Nvidia RTX 2080 Ti GPU tercih etmiş. CPU için sıcaklığı gösterebilen NZXT Kraken Z73 sıvı soğutucusu da gözlerden kaçmayan bilgisayarın, pek çok oyuncu için zevkli göründüğünü söylemek mümkün.

Henry Cavill Bu Oyunları Oynayacak

The Witcher'ın sevilen oyunucusu Cavill oldukça eğlenceli bir video hazırlamış. Barry White film müziğiyle de bilgisayar toplama videosuna renk katan Cavill, daha önceden The Witcher 3 ve Total War oynamak istediğini belirtmişti. Hatta bunun üzerine Total War geliştiricisi Creative Assembly, The Warden ve The Paunch DLC'sine Henry Cavill'i dahil etmişti.

Cavill'in bu saatten sonra oyun oynamak için güzel bir seçeneği var ancak çok fazla zamanı yok gibi gözüküyor. Netflix, The Witcher serisinin 2. sezon çekimlerine Ağustos ayında başlayacağını duyurmuştu.