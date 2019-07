This War of Mine ve Moonlighter'ı Epic Games Store'dan Ücretsiz İndirin

Geride bıraktığımız haftaya kadar haftada bir oyun veren Epic Games, bu hafta iki ücretsiz oyun birden veriyor. Moonlighter ve This War of Mine oyunlarını Epic Games Store üzerinden ücretsiz indirilebilirsiniz. Sıradaki ücretsiz oyunlar Alan Wake ve For Honor olacak.

Digital Sun Games tarafından geliştirilmiş olan Moonlighter oyununda bir esnafı canlandırıyoruz. Gündüz vakti dükkanımızla ilgilenirken gece ise araştırma yapmaya çıkıyoruz. Araştırmalarımız bizi zindanlara götürdüğü için aslında birazcık tehlikeli olacaklar. Kasabanın yakınlarında bu zindanlarda çeşitli düşmanları bertaraf etmemiz ve ganimetleri toplamamız gerekecek. Daha sonra bunları gündüz vakti dükkanınızda satarak elde ettiğiniz para ile kasabamızı geliştirebiliyor ve iksir üretebileceğiniz araçlar ve nalbant ekleyebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra silah, zırh ve sağlık iksirleri üretmenize de olanak tanıyor. Eğer isterseniz yarı zamanlı çalışan işçi alıp gündüz vakti sizin için satış yapmasını sağlayabilirsiniz.

Moonlighter En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Quad 2.7 Ghz veya AMD Phenom II X4 3 Ghz

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 260 veya Radeon HD 5770 (1024 MB ve Shader Model 3.0)

Depolama Alanı: 4 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı

Moonlighter Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 660

Depolama Alanı: 4 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı

This War of Mine ise 11 bit studios tarafından geliştirilmiş olan bir hayatta kalma oyunu. Bosna savaşı sırasındaki Saraybosna Kuşatması'ndan esinlenilere geliştirilmiş olan This War of Mine, savaş yüzünden harap olmuş bir şehirde geçiyor. Ön cephede yapılan savaşlardan ziyade bir grup sivilin geçici olarak sağladıkları sığınakta yaşadıklarına odaklanılan farklı bir deneyim sunmasıyla dikkat çekiyor. Her bir karakter ile toplayacağınız materyaller ve araçlar ile hayatta kalmaya çalışacağınız oyunda, vereceğiniz kararlar büyük bir önem arz edecek ve bu bağlamda da her bir karakter için farklı bir final göreceksiniz.

This War of Mine En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 veya AMD Athlon X2 2.8 Ghz

Bellek 2 GB

Ekran Kartı: Geforce 9600 GS veya Radeon HD4000 (Shader Model 3.0 ve 512 MB)

DirectX: DirectX 9.0c

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı

This War of Mine Önerilen Sistem Gereksinimleri