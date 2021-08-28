Thodex Reklamında Oynayan 20 Ünlüye Suç Duyurusu

Thodex reklamındaki ünlülere suç duyurusu şoku. Geçtiğimiz birkaç ay önce Türkiye'yi sallayan Thodex vurgunu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Platformdan 160 bin liralık kripto para aldığını ifade eden mağdur; Burcu Esmersoy, Bahar Şahin ve Özge Ulusoy gibi toplam 20 ünlüye dair suç dilekçesinde bulundu.

Thodex isimli kripto para borsasından kripto satın alan ve mağdur olduğunu dile getiren bir vatandaş, şirketin reklam filmlerinde oynayan toplam 20 ünlü isme suç duyurusunda bulundu. 20 kişilik reklam filmine ek olarak Thodex'i sosyal medya hesabından övdüğü iddia edilen bir ekonomist de suç duyurusuna dahil edildi.

Thodex reklamındaki ünlülere suç duyurusu şoku

Thodex platformundan yaklaşık olarak 160 bin liralık kripto para satın alan S.K isimli mağdur, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesinde bulundu. S.K isimli mağdur Thodex dilekçesinde, kendisini ekonomist olarak tanıtan bir kullanıcının sosyal medya hesaplarında Thodex'i övdüğünü ve bu ekonomiste güvenerek yatırım yaptığını söyledi.

Birçok vatandaşın bu şekilde dolandırılmasına yol açtığını iddia eden mağdur isim, halk tarafında güven duyulan ünlülerin de suça dahil olduğunu dile getirdi. Suç dilekçesi veren S.K, "halk tarafında güven duyulan bu kişilerin reklamını yaptıkları ürün veya hizmetlerin gerçekliğini araştırma yükümlülüğü bulunduğu, yanıltıcı reklam yaparak insanlara zarar veren kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunduğunu" vurguladı.

Burcu Esmersoy, Mine Tugay, Özge Ulusoy, Ebru Şallı ve Bahar Şahin gibi isimlerin şirketin reklam filminde oynadığını ve bu kişilerin de suçlu sayılabileceğini ifade etti. Toplamda 20 kişiyi suç duyurusuna dahil eden vatandaş, ünlü isimlerin yanıltıcı reklam yaparak insanlara zarar verdiğini düşünüyor.

Söz konusu kişilerin Thodex'in şüpheli sahibi Faruk Fatih Özer ile ilişkisinin araştırılması gerektiğine dikkat çeken dilekçe, 21 kişi ile Özer arasındaki görüşmelerin ortaya çıkarılmasını istiyor. Ayrıca ünlülerin ve kendini ekonomist olarak tanıtan kişinin Özer ile yaptığı para transferlerini açığa çıkarması gerektiğini talep etti.

Hatırlayacağınız üzere Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex, bakım çalışması nedeni ile internet sitesini kapatmıştı. Bakım çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20.00 itibarıyla planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir" sözleri kullanılmıştı.

Bakım çalışması sona erdikten hemen sonra tüm sorunlar düzeltilmiş bir şekilde yeniden hizmet vermeye devam edeceklerini belirten şirket, ilk açıklamanın üzerinden 6 saat geçmesine rağmen web sitesine giriş yapılamamıştı.