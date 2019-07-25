THQ Nordic de GamesCom 2019 Programını Açıkladı

GamesCom 2019 için bir aydan az zaman kaldı. Bu sene 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında Köln şehrinde düzenlenecek olan fuara yine dünyanın dört bir yanından bir sürü yayıncı ve oyun geliştiricisi katılacak ve oyun severler ile ortak bir platformda buluşacaklar. Zaman daraldıkça katılımda bulunacak olan yayıncılar da bizlere neler sunacaklarına dair detaylar sunmaya başladılar.

Bildiğiniz gibi Microsoft geçtiğimiz günlerde GamesCom 2019 programı hakkındaki detayları paylaşmıştı. Şimdi ise bunu THQ Nordic devam ettiriyor. Avusturya menşeli yayıncı, Köln şehrindeki fuara hangi oyunlarla katılacağını açıkladı.

THQ Nordic bir tanesi şimdilik belirsiz olan altı oyun ile katılımda bulunacak. Bu oyunlardan bir tanesi kıyamet sonrası bir dünyada geçecek olan aksiyon-rol yapma oyunu Biomutant, bir tanesi efsanevi Desperados serisinin üçüncü oyunu Desperados III ve diğerleri de E3 2019 öncesinde duyurulan Darksiders Genesis, yeniden yapım Destroy All Humans! ve SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Altıncı oyun ise yakın bir zamanda duyurulacak.

Bahsi geçen bu altı oyunun da fuar alanına gelen katılımcılar tarafından denenebileceğini söyleyelim. Bu oyunlara ek olarak, kapalı kapılar ardında da üç yeni yapım gösterilecekmiş. Bu yapımlardan bir tanesi, 19 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan GamesCom 2019 Açılış Gecesi canlı yayını sırasında duyurulacakmış.

Son olarak, THQ Nordic fuar süresince oyunları, cosplayer'lar, oyun geliştiricileri ve ünlü kişiler de dahil olmak üzere canlı yayınlar gerçekleştirecekmiş. Bu canlı yayınları Youtube, Twitch ve Facebook üzerinden izleyebilmek mümkün olacak.