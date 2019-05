THQ Nordic, E3 2019 Fuarında İki Yeni Oyun Duyuracak

11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan E3 2019 için üç haftalık bir zaman kaldı. Artık iyiden iyiye fuar moduna geçtiğimiz için sık sık yeni duyurular ile karşılaşıyoruz. THQ Nordic de bunların bir yenisine imza attı.

Hatırlayacağınız üzere THQ Nordic, geçtiğimiz senenin E3 fuarını 2018 Dünya Kupası organizasyonunu bahane ederek es geçmişti. Zaman dilimi farklarından dolayı maçların saatleri ile fuarın saatleri çakıştığı için böyle bir karar aldığını belirten Avusturya menşeli yayıncı, bir hayli eleştiriye maruz kalmıştı. Ne var ki bu sene benzer bir durum yaşanmayacak.

E3 2019 fuarına katılımda bulunacak olan THQ Nordic, gönderdiği bir e-posta ile iki oyun duyurusu yapacağını da onayladı.

Şimdilik herhangi bir detay verilmemiş olsa da duyurulardan bir tanesinde fazlaca sevilen bir serinin uzun zamandan sonra geri dönüş yapacak olmasına, diğerinde ise yine fazlaca sevilen serinin yeni vizyonuna işaret ediliyor. Ayrıca her iki oyun için de demo oynanış gösterimi yapılacakmış.

Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan GamesIndustry sitesi tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan THQ Nordic Üst Yöneticisi Lars Wingefors'un yüzden fazla fikri mülkiyet sahibi olduklarını ve elli beş kadar projenin de geliştirilme aşamasında olduğunu söylediği için, doğrusunu söylemek gerekirse bir tahmin yapmak güç ama oyuncular olarak uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Timesplitters ve Red Faction serileri için birer devam oyununun gelmesini bekliyoruz. Bilhassa da 2005 yılından bu yana yeni bir oyununu göremediğimiz Timesplitters için. Öte yandan yeni bir Alone in the Dark ve / veya Kingdoms of Amalur oyunu da görsek hiç fena olmaz, değil mi?

Peki sizin tahmin(ler)iniz ne(ler)dir? THQ Nordic tarafından E3 2019 fuarında hangi oyunların duyurulmalarını isterdiniz?