THY Müdüründen İlginç İstek: Ventilli Maske Takmayın

THY Genel Müdüründen ilginç bir istek geldi. THY ventilli maske takmayın uyarısında bulundu. Ventilli maske nedir, THY ventilli maske uyarısı kimler için geçerli? İşte Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklaması.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından Twitter'dan yapılan son açıklamada ventilli maske takılmaması rica edildi. Yolcuların ventilli maske takması yerine kabin memurlarından uygun maskenin alınması gerektiğini belirten Ekşi, bu maskelerin yasaklandığını belirtti.

THY'den ventilli maske takmayın çağrısı

THY Genel Müdürünün açıklamasına göre uçak içinde ventilli maske kullanımı "otoriteler tarafından" yasaklanmış durumda. Ventilli yani filtreli maskelerin uçaklarda kullanılmaması gerektiğini söyleyen Ekşi, sağlık kuralları gereği ventilli maskenin değiştirilmesinin uygun olacağına işaret etti:

"Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım."

Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.⚠️



Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır.



Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler.



Lütfen sağlık için yardımcı olalım. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2021

Alınan karar gereği filtreli maske kullanılmasının doğru olmadığını söyleyen Ekşi, uçaklarda bu maskelerin yasaklandığını duyurdu. Peki ya uçaklarda ventilli (filtreli) maske takılması neden tavsiye edilmiyor?

Ventilli maske nedir? Ventilli maske neden takılmamalı?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), insanların COVID-19'un yayılmasını önlemek için maske takması gerektiğini, ancak ekshalasyon ventili veya havalandırma deliği olanların uygun olmadığını belirtmişti.

CDC'nin açıklamasına göre bu tek yönlü maskeler, kullanıcıların filtrelenmiş havayı solumasına ve ventil yoluyla nemli havayı dışarı verilmesine olanak tanıyor. Bundan dolayı da daha çok inşaat işlerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor. Bu havalandırma delikleri, maskelerin içindeki ısıyı ve nemi azaltıyor ve böylece uzun süre takılmalarını daha rahat hale getiryor.

Ancak bu maske tipi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemiyor. CDC; bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda solunum damlacıklarının havaya dağılmasının engellemediğini söyleyerek ventilli maskelere karşı vatandaşları uyarıyor. Maskeler ventilli olduğunda solunum damlacıkları havaya atılabiliyor ve diğer insanlara ulaşabiliyor.

CDC halka açık yerlerde kumaş maske takmanızı, N95 maskelerin ise sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri için ayrılması gerektiğini belirtiyor.