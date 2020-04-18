TikTok’ta 16 Yaş Altındaki Kullanıcılara Özel Mesaj Engeli Geliyor

Sosyal medya platformu TikTok, 16 yaşından küçük kullanıcıları için platformda yeni bir uygulamaya gidiyor. TikTok’un 16 yaş ve altındaki kullanıcıları için özel mesajlaşma seçeneğini kapatacağı belirtiliyor.

Özel Mesajlaşma Özelliği Kapatılıyor

BBC’de yer alan habere göre, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’un 16 yaş ve altındaki kullanıcıları etkileyecek yeni kuralları belli oldu. Buna göre, 30 Nisan’dan itibaren 16 yaş ve altındaki kullanıcılar artık özel mesajlaşma özelliğini kullanamayacak.

TikTok bu yeni kararını duyurmak amacıyla, 16 yaş ve altındaki kullanıcılarına bildiri gönderdi. Bildiride, 30 Nisan’dan itbaren özel mesaj özelliğini kullanamayacakları ancak uygulamanın diğer özelliklerini kullanmaya devam edebilecekleri ifade edildi.

Fakat bu yasağın uygulanmasında, TikTok hesabı açarken girilen doğum tarihi baz alınacak. Yani tarih seçilen alanda, aslında yaşı küçük olanların kendisini büyük gibi göstererek bir aldatmaca yapması maalesef mümkün. Çünkü TikTok, doğum tarihi girilen alanda bunun kanıtlanması için herhangi bir talepte bulunmuyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki TikTok kullanıcılarının %13’ünün 12 ila 15 yaşları arasında olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce de ebeveyn kontrolünü arttıracak bir özelliği devreye sokan TikTok, görünüşe göre özellikle küçük yaştaki kullanıcılarının uygulamayı daha kontrollü şekilde kullanmasını istiyor.