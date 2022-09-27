Bilgi Komisyonu Ofisi, sosyal medya uygulaması TikTok'un, çocukların mahremiyetini içeren Birleşik Krallık veri koruma yasasını iki yıldan fazla ihlal ettiği için 27 milyon sterlin para cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Yasa, iki yıldan Temmuz 2020'ye kadar ihlal edildi.

ICO soruşturması, şirketin uygun ebeveyn izni olmadan 13 yaşın altındaki çocukların verilerini işlediğini keşfetti. TikTok ayrıca yasal bir dayanağı olmaksızın kullanıcılarına özlü, şeffaf ve kolay anlaşılır bir şekilde doğru bilgi vermemiş ve özel kategori verileri işlemiş gibi görünüyor.

Karardan Önce TikTok'un Beyanı Bekleniyor

Bilgi Komisyonu Ofisi, şirketin platformu kullanırken çocukların gizliliğini korumayarak Birleşik Krallık veri koruma yasasını ihlal etmiş olabileceğini tespit ettikten sonra TikTok 27 milyon sterlin para cezasına çarptırılabilir.

ICO, bulgularının geçici olduğunu, veri koruma yasasının ihlal edildiğine veya para cezasına çarptırılacağına dair herhangi bir sonuca varılmaması gerektiğini ve nihai bir sonuca varmadan önce TikTok'un herhangi bir beyanını dikkate alacağını söyledi. Bilgi Komiseri John Edwards "Hepimiz çocukların dijital dünyayı öğrenebilmelerini ve deneyimleyebilmelerini istiyoruz ancak uygun veri gizliliği korumalarıyla." dedi.

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