TikTok ABD'li Şirketlere Satılsa Bile Yasaklanabilir

Yeni bir rapora göre Oracle'ın TikTok ABD operasyonları için verdiği teklif Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik endişelerini tam olarak çözemiyor. Bu iddialardan dolayı da TikTok ABD'li bir şirkete satılsa bile ABD'de yasaklanması mümkün.

Geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada TikTok tarafından satın alma teklifi reddedildiğini belirten Microsoft'un ardından bütün oklar Oracle'a dönmüş durumda. TikTok tarafından da sıcak bakılan Oracle-ByteDance ortaklığı sayesinde TikTok'un yasaklanmaktan kurtulacağı düşünülüyor.

TikTok'u kim satın alıyor?

Çinli şirketin ABD'deki TikTok yasağını önlemek amacıyla anlaşma imzalaması için 15 Eylül'e kadar zamanı vardı. Başkan Trump konuya ilişkin açıklama yapmasa dahi Oracle ve TikTok anlaşmasının Çin casusluğuyla ilgili güvenlik endişelerini çözmekte yetersiz kalacağı düşünülüyor.

Oracle ve ByteDance arasındaki anlaşma müzakereleri devam ediyorken ayrıca ByteDance'ın ABD verilerine erişiminin engellenmesini içerebilecek güvenlik endişelerini ele alması, hükümet onayının anahtarı haline gelebilir.

Eylül ayının başında TikTok operasyonlarındaki satışı önlemek için ABD hükümeti ile görüşmelerde bulunan şirket, anlaşma şartlarına göre Oracle'a hizmetindeki 100 milyon aktif Amerikalı kullanıcısının bilgilerini paylaşacak.

Çin TikTok'un satılması yerine kapatılmasını istiyor

Tüm bunların haricinde Çin hükümetinin de teknoloji ihracatına getirdiği kısıtlamaları göz ardı etmemek lazım. Çin hükümeti TikTok'un yerli bir şirkete satılması yerine ABD'de kapatılmasını tercih edeceğinin sinyalini veriyor.