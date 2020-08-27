TikTok CEO'su İstifa Etti

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer istifa ettiğini açıkladı. TikTok CEO'su neden istifa etti? İşte nedeni.

TikTok CEO'su Kevin Mayer İstifa Etti

The Verge'nin aktardığı habere göre, TikTok CEO'su Kevin Mayer Trump yönetimi ve satış görüşmeleri ile devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle şirketten ayrıldı. Mayer'in çalışanlarına istifa notu gönderdiği ve notta şu cümlelerin yer aldığı söyleniyor:

"Geçen haftalarda politik iklim bize karşı sert bir şekilde değişti. Ben şirkete geldiğimde hızlı değişiklikler yapmıştım. Yakın zamanda bir çözüm bekliyor olmamıza rağmen üzüntüyle, ayrılma kararı aldığımı bilmenizi istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Çinli TikTok'un 90 gün çerisinde Amerikan menşeli bir şirkete satılmaz ise yasaklanacağını söylemişti ve ByteDance'ın ABD'nin ulusal güvenliğini bozacak şekilde harekete geçebileceğine inandıran kanıtlar var açıklamasını yapmıştı.

Yapılan açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması bekleniyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bekliyoruz!