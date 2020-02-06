TikTok Fenomeni Öldüresiye Dövüldü! İşte Detaylar

TikTok'ta çektiği videolar ile ünlenen Ares Özdemir, saldırıya uğradı. Antalya'da iki kişi tarafından dövülen 18 yaşındaki fenomen, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TikToker Ares Özdemir Saldırıya Uğradı!

Gece yarısı Antalya'nın Kepez ilçesine meydana gelen olayı görenler 112 ekiplerini aradı. 112 ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi ve ilk müdahaleyi yaptı. Ares Özdemir adıyla videolar çeken Şehmuz Özdemir ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E'yi gözaltına aldı. V.E.polis merkezinde verdiği ifadede kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyledi. Baba ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şehmuz Özdemir'in hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulundupu bilgisi paylaşıldı. Sizler yaşanılanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

TikTok her geçen saniye yeni bir kullanıcı kazanmakta. Türkiye ve Hindistan başta olmak üzere TikTok tüm dünya genelinde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. TikTok şu anda kaç kullanıcısı olduğunu resmi olarak açıklamadı. TikTok'un 1.5 milyarın üzerinde kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.