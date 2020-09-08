TikTok İntihar Videosunun Yayılmasını Engellemek İstiyor

Geçtiğimiz pazar akşamından beri TikTok, silahla kendini öldüren bir adamı gösteren intihar videosunun yayılmasını durdurmaya çalışıyor. TikTok intihar videosu koltukta oturan gri sakallı adamın görüntüsüyle başlıyor ve ilk bakışta video zararsız görünüyor.

TikTok'un "Sizin İçin" bölümünde önerilen bu TikTok intihar videosu, yanlışlıkla insanlara sunulmaya devam etti. TikTok kısa sürede videonun başlangıçtaki gibi masum ilerlemediğini fark etti ve videoyu yeniden yüklemeye çalışan kişilerin hesaplarını yasaklayarak videonun dolaşımını durdurmaya çalıştı.

TikTok intihar videosunu çocuklar izledi mi?

TikTok'taki intihar videosuna ilişkin konuşan şirket sözcüsü, "Sistemlerimiz bu klipleri görüntüleyen, öven, yücelten veya intiharı teşvik eden içeriğe karşı politikalarımızı ihlal ettiği için otomatik olarak algılayıp işaretliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Videoyu tekrar tekrar yüklemeye çalışan hesapları yasaklıyoruz ve başkalarını bu tür videoları izlemeye, katılmaya veya bu tür videoları herhangi bir platformda kişiye ve ailesine saygı duymadan paylaşmaya karşı uyaran topluluk üyelerimizi takdir ediyoruz."

TikTok öneri motoru intihar videosunun yayılmasını kolaylaştırdı

Aslında TikTok intihar videosu şirket algoritmasının önemli bir zayıflığını vurguluyor. TikTok'un öneri motoru, şirketin bu tür içeriği tamamen yayılmasını önlemesini zorlaştırıyor. TikTok topluluğu içerik uyarılarını paylaşarak kendini korumaya çalıştı ve takipçilerine, videonun "Sizin İçin" bölümünde görünmesi halinde şikayet etmelerini istedi.

TikTok intihar videosunu ne kadar kişinin izlediği bilinmiyorken Facebook ve Twitter da kendi platformlarını korumak için atağa geçmiş durumda.