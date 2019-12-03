TikTok Kullanıcı Bilgilerini Sattı Mı? Dava Açıldı!

Son dönemlerin popüler sosyal paylaşım sitesi TikTok’a, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 'kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmek ve bunları el altından Çin'e satmak’ suçlamasıyla dava açıldı.

BBC’de yer alan habere göre, kişisel bilgilerinin kendi rızası dışında TikTok tarafından kullanıldığını iddia eden üniversite öğrencisi Misty Hong, şirkete dava açtı.

TikTok uygulamasını indirdiğini fakat bir hesap oluşturmadığını söyleyen Hong, şirketin aylar sonra kendisi adına bir hesap açtığını ve kendisi paylaşmadığı halde videolarının gizlice alındığını iddia etti.

Üyelik Bilgilerini Sattığı İddia Ediliyor

Söz konusu davada TikTok, rızaları olmadan kullanıcılarının üyelik bilgilerini reklam ve kar amacıyla satmak ve bunun üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Gizliliği ihlal edilen bilgilerin, ABD'deki kullanıcı profillerini tespit etmek ve kullanıcıları takip etmek için kullanılmış olabileceği ya da daha sonra kullanılabileceği de iddialar arasında yer alıyor. TikTok ayrıca, kullanıcı bilgilerini Çin'deki sunucularda sakladığı ve bazı videolara da sansür uyguladığı gerekçesiyle de eleştiriliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 500 bin aktif kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok tarafından yapılan açıklamada ise, Amerikalı kullanıcıların bilgilerinin saklanmadığı ifade edilmişti.