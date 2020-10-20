TikTok Sahte Bilgiler İçin Yeni Bir Yöntem İzliyor

TikTok sahte bilgiler ile ilgili çalışmalarına her ne kadar uzun bir zamandan beri devam etse de son çalışmaları ile birlikte yanıltıcı ve zararlı bilgilerin yayılmasını engelleyecek gibi görünüyor. TikTok artık Twitter, Facebook, Instagram ve daha birçok sosyal medya platformunun izlediği zararlı içerik tespit etme ve kaldırma yönteminin dışına çıkacak ve bu tür içeriklerin sonunu getirmek için çok daha etkili bir yöntem kullanmaya başlayacak.

TikTok Sahte Bilgiler İçin Büyük Bir Hamle Yaptı!

Sosyal medya, yanlış ve asılsız bilgilerin kısa bir süre içerisinde yayılmasına en çok yardımcı olan yerlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Görünüşe bakılırsa, büyük kullanıcı topluluklarının arkasındaki isimlerden TikTok. sahte bilgilerin yayılma hızını inanılmaz bir şekilde azaltacak potansiyele sahip olan bir hamle yaptı. Sosyal medya uygulamasının yeni özelliği sayesinde aldatıcı bilgilerin paylaşılması ve başkaları tarafından görüntülenmesi çok daha az olası bir hal aldı.

TikTok'un yanlış bilgilerin merkez üssü haline gelmesinde elbette ki kısa sürede yakaladığı ivme sayesinde hızlıca yükselmesi gibi önemli faktörler yer alıyor. Sosyal medya uygulamasının şu anda yanlış bilgilerin en çok yer aldığı yerlerden bir tanesi olması, sosyal medya kullanıcıları tarafından sayısız kez eleştirilmesine yol açtı. Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının aynı konu hakkında daha büyük sorunlarının olmasına rağmen TikTok politikaları bakımından çok daha kötü bir şöhrete sahip oldu.

TikTok bu durumun gelecekte çok daha büyümesinin önüne geçmek için açık bir biçimde yanlış bilgiler içeren gönderilere önemli bir uyarı eklemeye başladı. TikTok sahte bilgiler ile ilgili getirdiği özellikle birlikte sosyal medya platformunda zararlı / yanıltıcı içeriklere sahip videolar izleyen kişilerin önüne bir uyarı penceresi çıkıyor. Bu uyarı ise sosyal medya platformunda video izleyen kişilerin yanlış yönlendirilmesini önlüyor.

Dünya genelinde giderek çok daha fazla insan iletişim kurmak ve sosyal kalmak için sosyal medya kullanmaya başlıyor. TikTok sahte bilgiler için her ne kadar iyi bir sistem geliştirmiş olsa da diğer sosyal medya platformlarının da konu ile ilgili çalışmalarının olması gerekiyor. Sosyal medyayı birincil haber kaynağı olarak kullanan insanların sayısı içerisinde bulunduğumuz dünyanın koşullarından ötürü giderek daha da arttığından ötürü Facebook ve Twitter'da da da hemen bu tür sistemlere yer verilmesi gerektiği düşünülüyor.