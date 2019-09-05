Tinder Alternatifi Arkadaşlık Uygulaması Facebook Dating Tanıtıldı

Facebook, Tinder alternatifi arkadaşlık uygulaması Facebook Dating'i yayına aldığını duyurdu. Gelin hep beraber Facebok Dating'in özelliklerine yakından bakalım.

Facebook Dating, Tinder ve Bumble gibi popüler arkadaşlık uygulamalarıyla rekabet etmek üzere tasarlandı. Facebook Dating'e Facebook uygulamasının içerisinden giriş yapılmakta ve hizmeti sadece 18 yaşından büyük kullanıcılar kullanabilmekte.

Facebook Dating'e giriş yapıldıktan sonra kullanıcılar kendilerine ayrı bir profil oluşturabilmekte. Bu profili sadece Facebook Dating'i kullanan kullanıcılar görebilmekte.

Facebook Dating tamamiyle ücretsiz ve hizmet içerisinde hiçbir reklam veya uygulama içi satın alma bulunmamakta. Facebook Dating, Tinder'ın çalışma mantığına benzer bir şekilde çalışmakta.

Facebook Dating Tanıtıldı

Kullanıcılar uygulamayı sağ kaydırarak yeni arkadaşlar bulabilmekte. Facebook Dating şu anda 20 ülkede hizmet vermekte. Bu ülkeler arasında şimdilik Türkiye bulunmamakta. Facebook yaptığı açıklamada, Facebook Dating'in gelecek yılın başlarında Avrupa bölgesinde kullanıma açılacağını söyledi.

Facebook Dating'in ülkemizde kullanıma açılıp açılmayacağı bilinmiyor. Şirket şu ana kadar Facebook Dating ürününde kaç kullanıcının olduğunu açıklamadı.

Ancak kullanıcı sayısının iyi olduğunu iddia ediyor. Görünüşe göre, Facebook Dating ilerleyen günlerde oldukça popüler olacak. Facebook Dating hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!