Tobey Maguire Spider-Man 3'te Olacak mı?

Tobey Maguire Spider-Man 3'te (No Way Home) yer alacak mı? Marvel'ın Spider-Man 3 (2021) filminde Marvel Sinematik Evreni'nin en çok sevilen karakterlerinden birini ilk kez canlandıran Tobey Maguire'nin de olup olmayacağı uzun bir zamandır merak ediliyor fakat Spider-Man 3 oyuncuları bir sır gibi saklanırken filmin yayımlanan son fragmanı aslında büyük bir ipucu taşıyor olabilir.

Maguire, Spider-Man: No Way Home fragmanında yer almasa da üzerinde çok ince düşünülerek hazırlanan fragman hayranların beklentisini söndürmüş gibi görünüyor. Peki, denkleme söz konusu fragmanın bir tür hedef şaşırtmaca olduğu ihtimali de dahil edilirse ne olur?

Spider-Man: No Way Home'un (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) fragmanı, hayranlara yeni Örümcek Adam filmine çok net olmasa da bir bakış atma fırsatı tanıdı. Örümcek Adam'ın (Tom Holland) kimliğinin ifşa olmasının sonrasını konu alan filmin fragmanında üstü kapalı bir şekilde verilmek istenen mesajı çözümlemeden önce fragmanda geçenleri kısaca açıklayalım.

Fragmanda Marvel Sinematik Evreni'nde görülen son Peter Parker'ı canlandıran Tom Holland'ın kimliğinin ifşa olmasının ve herkes tarafından tanınır hale gelmesinin sonrasında çözümü Dr. Strange'de aradığı görülüyor. Strange, Parker'a anonimliğini yeniden kazandırabilecek bir güce sahip olduğundan çözümü onda aramaktan başka daha iyi bir çözüm yolu yok gibi görünüyor.

Strange, Parker'ın Örümcek Adam olduğunu herkese unutturmak için bir büyü yapıyor ancak işler ters gidiyor. Bunun sebebinin Holland'ın Parker'ını izlemiş hemen hemen herkesin tahmin edebileceği gibi Örümcek Adam'ın durmadan konuşması olduğu düşünülüyor. Strange, bu aksiliğin ardından çoklu evren açıyor.

Bu büyü aynı zamanda ilk Spider-Man serisindeki ünlü kötü adamı da geri getiriyor: Doktor Octopus. Alfred Molina tarafından canlandırılan karakter bir kez daha aynı oyuncunun canlandırması ile yeni Örümcek Adam filminde yeniden seyircilerle buluşuyor.

Tobey Maguire, Spider-Man 3'ün Neresinde Yer Alıyor?

Tobey Maguire, 2000'li yıllarda çekilen Sam Raimi'nin Spider-Man filminlerde Peter Parker'ı canlandırdı. O zamandan bu zamana kadar iki farklı oyuncu daha Parker'ı canlandırdı. Bunlardan biri Andrew Garfield, diğeri ise Tom Holland oldu.

Oyuncular her ne kadar değişse de Maguire büyük bütçeli bir Marvel filminde yer alan ilk kişi oldu. Oyuncunun ilk Spider-Man'i oynamasının ardından yıllar geçse de birçok hayran hala en iyi Örümcek Adam'ın Tobey Maguire olduğunu düşünüyor.

Çoklu evren teorisinin ilk ortaya atılmasından bu yana Maguire'ın yeniden Örümcek Adam olacağı ile ilgili söylentiler uzun bir zamandır konuşuluyor ve doğrusunu söylemek gerekirse sadece ilk 3 Spider-Man filmini izlemiş bir kişi bile Maguire'ın yeni filmde yer alıp almayacağını merak ediyor.

Maguire, ilk yayımlanan No Way Home fragmanında görünmedi ama çok ince düşünülerek hazırlanan fragman aslında Marvel'ın hayranlara göz kırpma şekli olabilir. Doktor Octopus'un fragmanda Tom Holland'ın canlandırdığı Peter Parker'a "Merhaba Peter" dediği görülüyor ve dikkat edilecek olursa Parker, Maguire'ın eski Spider-Man filmindeki ceketi ile aynı ceket ve kravatı giyiyor.

Bu küçük ipucu, birçok seyirciye göre Tobey Maguire Spider-Man 3'te yer alacak söylentilerinin çürümesine neden olmuş olabilir fakat atlanan nokta şu ki Marvel, hayranların yayımlanan fragmanı kare kare tarandığını biliyor. Bu nedenle aynı ceketi ve kravatı Holland'a giydirmek, Maguire'ın oyunculuğuna bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Öte yandan Marvel, fragmanlarda yaptığı küçük ama sarsıcı oynamalarla biliniyor. Holland'ın Parker'ı farklı bir evrenden geldiği için Doktor Octopus'un Parker'ın karşı karşıya geldiği Parker olduğunu bilmesi mümkün değil. Bu nedenle karşısındaki kişi aslında Maguire'ın canlandırdığı Parker olabilir. Karakterin üzerindekiler de Marvel'ın izleyicilere göz kırpma şekli olabilir.

Bu, filmde seyircileri muhtemelen büyük bir sürprizin beklediği anlamına geliyor. Başka bir deyişle Tobey Maguire Spider-Man 3'te olabilir.