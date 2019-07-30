Tofaş Fabrikası 6 Milyon Araç Üretimiyle Rekor Kırıyor

Koç Holding ve FCA’in (Fiat Chrysler Automobiles) eşit hissedar olduğu Tofaş fabrikaları ülke tarihindeki araç üretiminde rekor kırıyor. Fiat üretimi yapan fabrikada 6 milyona yakın araç satışa hazır duruma getirildi.

450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Fiat'ın en büyük üretim noktalarından olan Tofaş fabrikası, geçtiğimiz dönemde aldığı 1 milyar dolarlık yatırımıyla dikkat çekiyor. Fabrikadan çıkan 6 milyon aracın 3,2 milyonu ihraç edilmiş durumda.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş fabrikalarının rekabet ağını oluşturduğunu aktardı. CEO Eroldu üretilen 6 milyon araç hakkında şunları söyledi:

"Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek ürün, hizmet ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya ve Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. En az 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz"

550 bin Fiat Egea Üretildi

550 bini aşkın Fiat Egea ürettiklerini dile getiren Eroldu, "TOFAŞ AR-GE’nin yetkinliği ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik doğru ürün geliştirmenin önemini bir defa daha ortaya koyuyor” şeklinde konuştu. Ayrıca Egea üretimlerinin son dört yılda hız kazanmasıyla birlikte 400 bin Egea ihraç edildi.

1 milyar dolarlık dev yatırım sonrasında tüm dikkatleri üzerine çeken Tofaş, şimdi ise 225 milyon dolar tutarındaki facelift yatırımıyla, Egea ailesi üretimine 2024 yılına kadar devam edecek.