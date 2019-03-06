Tom Clancy's The Division 2'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Bu yılın sabırsızlıkla beklenen oyunlarının bir kısmı, bu ay içerisinde çıkıyor. Devil May Cry 5 için zaman neredeyse gelip çattı. Kült Hack 'n' Slash serisinin sonrasında ise Tom Clancy's The Division 2 ile Washington, D.C. için mücadeleye girişeceğiz. Hazır sabırsızlığımız son raddeye ulaşmışken, Ubisoft da sınırları zorlayacak bir hamlede bulundu. Oyunun çıkış fragmanı da en nihayetinde yayınlandı.

15 Mart 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. İlk oyuna göre fazlaca gelişmiş bir oyun olacak Tom Clancy's The Division 2 ile gecemizin gündüzümüze karışacağına şüphe yok.

Yeni bir End Game sistemi, elden geçirilmiş aşama kaydetme sistemi, Demolitionist, Sharpshooter ve Survivalist gibi yeni Specialization'lar, dinamik bir dünya, sivillerle birlik oluşturabilmek, üç farklı Dark Zone ve daha niceleri ile keyifli anlar yaşacağımız oyunun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

İyi seyirler!