Tom Clancy's The Division 2'nin İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Beklenen gün geldi ve Tom Clancy's The Division 2, PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunuldu. Türü seven oyuncuların akın ettiği oyunda, Washington, D.C. şehrini kurtarmak için verilen savaş da başladı. Peki oyun genel olarak beğenildi mi, yoksa beğenilmedi mi? Bunun cevabını tabii ki inceleme puanları veriyor. Tom Clancy's The Division 2 oyununun platformlar genelindeki puanlamaları ortaya çıkıyor.

Bahsinin ilk olarak IGN tarafından Massive Entertainment stüdyosundan David Polfeldt ile yapılan röportajda edildiği ikinci oyun, geçtiğimiz senenin Mart ayında resmen duyurulmuştu. 15 Mart 2019 tarihinde de PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Tom Clancy's The Division 2, New York şehrinde patlak veren virüs salgını hadisesinin yedi ay sonrasında geçiyor. Bu defa ise New York yerine Washington, D.C. şehrinde olacağız.

Bildiğiniz gibi çıkışı öncesinde, biri kapalı ve biri de açık olmak üzere iki farklı beta testi gerçekleştirilmişti. Bu sayede dileyen herkesin deneme fırsatı bulmasının yanı sıra yapılan geri dönüşlerle de hatalarından mümkün olabildiğince arınmış bir şekilde satışa sunulmuştu. Tabii ki sonradan yeni güncellemeler yayınlanacaktır ama mevcut haliyle oyuncuların yüzünü gülümsetmeye yetiyor diyebiliriz.

Şu an için Metacritic sitesinde, PlayStation 4 ortalaması 81 / 100 ve PC ortalaması da 82 / 100 olan oyunun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Tom Clancy's The Division 2 İnceleme Puanları

Attack of the Fanboy - 80 / 100

Cheat Code Central - 2.8 / 5

Destructoid - 8.5 / 10

Everyeye.it - 8.7 / 10

Gadgets 360 - 8 / 10

Game Informer - 9 / 10

Gameblog.fr - 8 / 10

Gamersky - 7.5 / 10

GameSpot - 9 / 10

IGN Spain - 8.5 / 10

JeuxActu - 16 / 20

Metro GameCentral - 7 / 10

Multiplayer.it - 8.8 / 10

PC Gamer - 82 / 100

PC Invasion - 4 / 5

Ragequit.gr - 93 / 100

SpazioGames - 8.5 / 10

Tech Advisor - 3.5 / 5

Worth Playing - 8.0 / 10