Tom Clancy's The Division 2, Yakında Xbox Game Pass'e Gelebilir

Xbox Game Pass kütüphanesi her ay genişlemeye devam ediyor. Her ay belirli sayıda oyun abonelerin beğenisine sunulurken halihazırda serviste olanlar arasından seçilenler çıkartılıyor. Bu ay beş oyun daha Xbox Game Pass servisine veda edecek. Bu oyunların arasında Tom Clancy's The Division da bulunuyor. Görünüşe göre yakın bir zamanda Tom Clancy's The Division 2 de abonelerin beğenisine sunulacak.

Bu hafta içerisinde The Division 2 Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda, Xbox One oyuncularının ekip kurarak Tom Clancy's The Division ve Tom Clancy's The Division 2 oynamaları durumunda özel tasarım bir Xbox One, ikinci oyunla ilgili kodlar ve daha fazlasını kazanma şanslarının olacağına dair bir bilgilendirmede bulunuldu.

Are you locked and loaded? Because we are. — Xbox (@Xbox) 17 Ocak 2020

Olay tam da burada kopuyor. Öyle ki, Xbox Twitter hesabı bu paylaşıma "Harekata hazır mısınız? Çünkü biz hazırız." cevabını, Xbox Game Pass hesabı Twitter ise "*su tabancası alır* Hazırız." cevabını yazmış.

*grabs squirt gun* We're ready. — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 17 Ocak 2020

Xbox Game Pass Twitter hesabının bu şekilde bir cevap yazmış olması epey dikkat çekici görünüyor. Hatırlayacağınız üzere Ubisoft, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Tom Clancy's The Division 2 satış rakamlarından memnun olmadığını ve oyunu ticari bir başarısızlık olarak nitelendirmişti. Xbox Game Pass servisi üzerinden oyuncuların beğenisine sunulması ise haliyle aktif oyuncu sayısına büyük bir etki sağlayacaktır. Bakalım Fransız yayıncının bu durumla ilgili açıklaması ne yönde olacak?