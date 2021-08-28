Görevimiz Tehlike 7 Çekimlerinde Tom Cruise'un BMW'si Çalındı

Hollywood aktörü Tom Cruise'un BMW'si çalındı. Birmingham'da Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin yedinci bölümünün çekimlerini sürdüren ünlü oyuncu, sahneler arasındaki geçişte kullandığı aracının garaja park edilmesi sonucunda çalındığını öğrendi. Çalınan BMW X7 kısa sürede bulundu.

Hollywood oyuncusu Tom Cruise'un BMW'si Birmingham'da çekim yaparken çalındı. Ünlü oyuncuya ait olduğu belirtilen BMW X7, Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin yedinci bölümünün sahnelerini çekerken şehirde dolaşmak için kullanılmıştı.

Araç bu sahne geçişlerinden sonra, Cruise'un kaldığı Grand Hotel'in dışında park edildiği yerden şehir merkezindeki Church Caddesi'nde çekildi. Cruise'a ait olduğu ifade edilen BMW X7'nin, aktörün binlerce sterlin değerinde olduğu bildirilen valizini ve eşyalarından bazılarını taşıdığı düşünülüyor.

Tom Curise'un BMW'si güpegündüz çalındı

Oyuncu, Görevimiz Tehlike film serisinin yedinci bölümünün çekimleri için Birmingham şehrindeydi. West Midlands Polisi, Salı günü Church Street'ten bir BMW X7 çalındığını ve kısa süre sonra kurtarıldığını söyledi. Araç film çekiminin yapıldığı bölgenin yakınlardaki Smethwick'te bulundu.

West Midlands polis sözcüsü şunları söyledi: "24 Ağustos Salı sabahı erken saatlerde Birmingham'daki Church Street'ten bir BMW X7 çalındığı ihbarını aldık. Araba kısa bir süre sonra Smethwick'te bulundu. Aracın bulunduğu bölgede CCTV sorgulamaları yapıldı. Soruşturmalar devam ediyor."

Birmingham'daki New Street Station'ın yukarısındaki Grand Central alışveriş merkezinin bazı bölümleri, çekimlerin Covid-19 tedbirleri dahilinde devam etmesini sağlamak için Pazar gününden Çarşamba gününe kadar kapatıldı.

Birçok Tom Cruise hayranı, şehirde geçirdiği süre boyunca memurlarla tanışan film ikonunu görmenin heyecanından bahsetti. Polis memurları, Tom Cruise ile çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, "Size söz veriyorum, bu photoshop değil." gibi açıklamalarda bulundu.

Birmingham Belediye Başkanı Muhammed Afzal da Cruise ve fimin diğer başrol oyuncusu Hayley Atwell ile tanışma fırsatı buldu. Bunun, harika bir ziyaret ve sahne arkasına büyüleyici bir bakış olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Muhammed Afzal, "Film vizyona girdiğinde izlemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri İngiltere'nin dört bir yanında gerçekleşiyor. Peki ya siz Hollywood oyuncusu Tom Cruise'un BMW'sinin çalınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşın.