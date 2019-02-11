Toplu Taşımayı Tek Kartta Birleştirecek Türkiye Kart Teste Başladı

Bir süredir üzerine çalışmalar yapılan Türkiye Kart hakkında açıklama PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’ten geldi. Bozgeyik, Türkiye Kart uygulamasına 2 ilde pilot olarak başladıklarını duyurdu.

Afyonkarahisar’da üç gün boyunca ilerleyen yıllardaki hedefleri üzerine konuşan PTT AŞ yöneticileri, 2019 yılı adımları konusunda çeşitli kararlar aldılar. Verimli geçtiği söylenen toplantı sonunda konuşma yapan Bozgeyik, dünyada en büyük 10 posta operatöründen biri olmayı hedeflediklerini belirtti. 2018’de 571 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren genel müdür, yatırımlarını dijital dönüşüm ve bankacılık üzerine yaptıklarını, bu yıl ise posta, kargo, lojistik ve e-ticaret üzerine yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

Türkiye Kart nedir?

Teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla çağın gereği olan dijital dönüşümü başlattıklarına işaret eden Bozgeyik, "Tek bir kartla tüm yurtta toplu taşıma araçlarının kullanılabileceği Türkiye Kart'ı bu yıl önce 2 ilde pilot uygulamaya başlayacağız. Bu kapsamda ilk olarak asgari 100 bin pilot uygulama kartı alınacak. Türkiye Kart, yıl sonunda 30 şehrimize yaygınlaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

PTT iş yerlerinin, PTTmatik'lerin ve MobilPTT'lerin sayısını artırarak hizmet ağını genişletmeye devam edeceklerini vurgulayan Bozgeyik, vatandaşın bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacağını anlattı. Bozgeyik, 3 bin 445 olan PTTmatik sayısını yıl sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedeflediklerini, 2023 hedefleri arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmanın da bulunduğunu ifade etti.